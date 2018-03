Juventus Turyn zmierzy się z reprezentacją gwiazd ligi MLS

W tegorocznej edycji Meczu Gwiazd Major League Soccer (MLS) najlepsi piłkarze tej ligi zmierzą się z Juventusem. W czwartek oficjalnie poinformował o tym włoski klub za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Paulo Dybala

Zaplanowany na 1 sierpnia mecz pomiędzy aktualnym mistrzem Włoch, a największymi gwiazdami ligi MLS będzie już 23. edycją corocznego wydarzenia, które przyczynia się do zwiększającej się popularności tych rozgrywek. Od 2005 roku regularnie biorą w nim udział piłkarze jednej z drużyn europejskich. Jako pierwsi z drużyną MLS All-Stars zmierzyli się piłkarze Fulham, którzy przegrali 1-4. Potem klasa przeciwników stopniowo się zwiększała, a w ubiegłym roku po raz pierwszy organizatorom udało się zaprosić słynny Real Madryt. "Królewscy" wygrali po rzutach karnych 4-2, a w regulaminowym czasie mecz zakończył się remisem 1-1.

W tegorocznej edycji zadebiutują w nim piłkarze Juventusu, którzy pięć lat po AS Roma jako drugi włoski zespół zostali zaproszeni na rozgrywany w terminie wakacyjnym mecz. Tym razem odbędzie się on 1 sierpnia na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie.

"Będzie to niewątpliwie dla nas duża przyjemność, by zagrać w tym spotkaniu i poczuć energię rozwijającej się ligi, jaką niewątpliwie jest MLS. To również będzie znakomita okazja dla fanów Juventusu z Ameryki Północnej, by na żywo obejrzeć swój ulubiony zespół i piłkarzy - powiedział oficjalnej stronie "Starej Damy" Massimiliano Allegri.

W ubiegłorocznym meczu przeciwko Realowi Madryt w drużynie MLS All-Stars wystąpili m.in. Hiszpan David Villa, Brazylijczyk Kaka i Niemiec Bastian Schweinsteiger. Nie zabrakło również Włocha Sebastiana Giovinco, przed laty piłkarza Juventusu, a obecnie jednej z największych gwiazd ligi w barwach Toronto FC.

Wojciech Malinowski