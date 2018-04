Karny z Realem wstrzyma emeryturę Buffona?

To miał być raczej ostatni sezon dla 40-letniego Gianluigiego Buffona, ale im bliżej końca rozgrywek, wątpliwości co do przejścia doświadczonego bramkarza na emeryturę narastają. Emocje, jakie towarzyszyły odpadnięciu Juventusu z Ligi Mistrzów, mogą pomóc Buffonowi w zmianie decyzji - zasugerował trener turyńczyków Massimiliano Allegri.

Buffon to we Włoszech postać niemal pomnikowa, ale na arenie międzynarodowej reputacja weterana boisk została mocno nadszarpnięta. W ubiegłą środę 40-latek wściekł się na angielskiego sędziego Michaela Olivera, który w doliczonym czasie rewanżowego spotkania w ćwierćfinale Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt podyktował rzut karny dla hiszpańskiej drużyny.

Decyzja wywołała wściekłość Buffona, bo Juventus odrobił trzy bramki straty z pierwszego meczu i tylko minuty dzieliły turyńczyków od dogrywki. Za agresywne protesty Oliver usunął z boiska doświadczonego bramkarza, a Cristiano Ronaldo trafił z jedenastego metra, dzięki czemu "Królewscy" awansowali do półfinału. Po spotkaniu Buffon dalej ostro krytykował arbitra, za co z wielu stron został skrytykowany.

- Wieczór w Madrycie zrobił mu dobrze, dostał potrzebny zastrzyk adrenaliny. Tym żyją mistrzowie - stwierdził Massimiliano Allegri, trener Juventusu.

Kariera Buffona miała się kończyć, ale wobec takiej erupcji emocji i energii może się okazać, że golkiper zdecyduje się grać także przez kolejny sezon. Gdyby rzeczywiście do tego doszło, to Wojciech Szczęsny miałby problem z regularnymi występami w bramce. Polski bramkarz, przychodząc do Turynu, liczył bowiem na to, że Włoch w maju definitywnie odłoży rękawice.

Na decyzję Buffona należy jeszcze poczekać. Na razie Allegri dał mu odpocząć. W najbliższym ligowym spotkaniu z Crotone w środę na wyjeździe bramki Juventusu będzie bronić Szczęsny. Trener Juve stwierdził, że to znacznie ważniejsze spotkanie od kolejnego starcia z Napoli. Neapolitańczycy to wicelider tabeli Serie A, który wciąż ma nadzieję, że jednak ubiegnie Juventus, zmierzający po siódme z rzędu mistrzostwo kraju.

Crotone, które w poprzednim sezonie uniknęło spadku, ponownie walczy o utrzymanie i traci punkt do strefy bezpiecznej. - Jeśli mówimy o Crotone i Napoli, to ważniejszy mecz gramy przeciwko Crotone - ocenił Allegri. - To ważne, abyśmy podchodzili do spotkania z Napoli z sześciopunktową przewagą - dodał.

- Słyszałem już rozmowy o scudetto i świętowaniu. Czekamy aż będzie to matematycznie pewne, potrzebujemy więcej zwycięstw. Napoli ma jeden cel i to na nich ciąży większa presja. Oni zrobią wszystko, żeby wyścig trwał - mówił szkoleniowiec Juventusu.

