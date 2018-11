Kiepski występ Thiago Cionka w Serie A

Piłkarze Spal 2013 na własne życzenie nie wygrali meczu z Cagliari. Grali solidnie i mądrze, ale o wszystkim zapomnieli w ostatnim kwadransie spotkania. Zespół Thiago Cionka zremisował z Cagliari 2-2 w spotkaniu 12. kolejki Serie A, mimo że bardzo długo prowadził. Polski obrońca rozegrał bardzo słabe zawody.

Zdjęcie SPAL-Cagliari - Serie A 2018-2019 /LaPresse

Do 70. minuty wydawało się, że to będzie dobry dzień w pracy dla Thiago Cionka. Jego SPAL prowadziło grę, pilnowało piłkę, wynik 2-0 odzwierciedlał wszystko to, co się działo na murawie. A potem coś się w gospodarzach zablokowało. W 73. minucie obrona SPAL pogubiła się podczas rzutu rożnego, a strzałem głową wykorzystał to Leonardo Pavoletti. Dwie minuty później akcję lewą stroną przeprowadził Simone Padoin, który wyłożył piłkę Arturowi Ionitcie. Reprezentant Mołdawii wręcz ośmieszył w polu karnym Thiago Cionka. W koncertowy sposób położył go na łopatki i strzelił gola na 2-2.

Wcześniej goście z Cagliari nie istnieli. SPAL prowadziło od 3. minuty, mocnym strzałem głową popisał się Andrea Petagna. W 71. minucie Mirko Antenucci w polu karnym zatańczył z piłką równie dobrze, jak Ionita. Wziął na plecy Darijo Srnę i uderzył mocno, pod poprzeczkę bramki Cagliari.

SPAL mogło jeszcze bardziej uciec strefie spadkowej i zadomowić się w okolicach dwunastego miejsca w tabeli, ale wszystko zaprzepaściło w ostatnim kwadransie. Duża w tym zasługa bardzo przeciętnego Thiago Cionka, który słabsze chwile miał również w pierwszej połowie.