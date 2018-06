Konkurent dla Wojciecha Szczęsnego zbliża się do Turynu

Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych dni Juventus Turyn pozyska bramkarza, który będzie rywalizował o miejsce z Wojciechem Szczęsnym. Jak informuje Sky Sport Italia Mattia Perin z Genoa CFC jest już jedną nogą w klubie z Turynu. Do uzgodnienia pozostały ostatnie szczegóły i najpóźniej we wtorek transfer powinien dojść do skutku.

Wojciech Szczęsny w przyszłym sezonie ma być pierwszym bramkarzem Juventusu. Polak otrzymał zapewnienie, że zastąpi Gianluigiego Buffona, gdy ten odejdzie po rozgrywkach 2017/2018. Szczęsny potwierdził, że jest gotowy do tej roli – gdy stawał między słupkami nie zawodził. Jednak tak duży klub potrzebuje dwóch równorzędnych golkiperów, choćby dla podtrzymania rywalizacji.

Wkrótce Szczęsny przekona się, kto będzie jego konkurentem. Według Sky Sport Italia będzie to 25-letni Mattia Perin z Genoa CFC. Włoch w ostatnim sezonie zbierał dobre recenzje i bez wątpienia był jednym z najjaśniejszych punktów zespołu. Już jakiś czas temu bramkarz zapowiedział, że chciałby zmienić pracodawcę, bo potrzebuje nowych wyzwań. Wszystko wskazuje na to, że jego życzenie się spełni.

Aktualnie trwają ostatnie rozmowy między klubami. Zdaniem włoskich mediów Perin przeniesie się do Turynu za 14 milionów euro plus milion w bonusach. Natomiast jego agent porozumiał się z dyrektorem Fabio Paraticim w sprawie kontraktu indywidualnego – golkiper ma podpisać czteroletnią umowę.

Niewykluczone, że Perin przedstawi się również kibicom Juventusu 4 czerwca. Wówczas reprezentacja Włoch zmierzy się na turyńskim Allianz Stadium z Holandią. Perin ma wybiec w podstawowym składzie ”Azzurrich”.

