Krzysztof Piątek bliski pobicia "polskiego" rekordu w Serie A

W niedzielnym meczu z najsłabszym zespołem we włoskiej elicie Frosinone Calcio, Krzysztof Piątek ma szansę na wyrównanie lub pobicie rekordu bramek polskich zawodników w Serie A.

W historii występów naszych piłkarzy we Włoszech, najwięcej bramek w tamtejszej elicie w jednym sezonie nastrzelali Zbigniew Boniek i... Kamil Glik, środkowy obrońca. Obaj na zakończenie rozgrywek mieli po siedem trafień.



Obecnemu prezesowi Polskiego Związku Piłki Nożnej ta sztuka udała się w sezonie 1985/86. Boniek-piłkarz przeszedł akurat po zwieńczonym sukcesami okresie występów w Juventusie Turyn do AS Roma i w swoim pierwszym sezonie w rzymskim klubie, w 29 ligowych spotkaniach siedem razy trafiał do siatki rywala. To był pod tym względem jego najlepszy sezon na włoskich boiskach.



Ten rekord przetrwał prawie 30 lat. Wyrównał go dopiero w sezonie 2014/15 Glik. Kapitan Torino Calcio strzelał wtedy bramkę za bramką, będąc jednym z najskuteczniejszych defensorów nie tylko w Serie A, ale w całej Europie. Ostatecznie sezon zamknął również z siedmioma bramkami na koncie, które zdobył w 32 grach.



Te wyniki z pewnością przebije rewelacja sezonu we Włoszech Krzysztof Piątek. 23-letni napastnik Genoa CFC ma już na koncie sześć goli. Potrzebował na to ledwie pięciu gier! Na razie otwiera klasyfikację najskuteczniejszych przed reprezentantem Włoch Lorenzo Insigne z Napoli, który zdobył bramek. Teraz szansa na kolejne trafienia reprezentanta Polski w niedzielnym starciu ze słabym Frosinone.



- Wiedzieliśmy, że jest dobrym napastnikiem, ale nikt nie spodziewał się, że aż tak. Jest silny, dobrze gra w powietrzu, a do tego świetnie potrafi się znaleźć w polu karnym rywala. Jest wielkim zaskoczeniem. Jeśli utrzyma taką skuteczność, to myślę że latem przyszłego roku będzie już w innej drużynie. Zimą nie sądzę, żeby do tego doszło, bo Genoa nie będzie chciała pozbywać się tak strzelającego napastnika, choć wszystko może się zdarzyć. Jeśli w którymś z naszych czołowych klubów będą akurat w potrzebie, to może się pojawić oferta dla drugiej strony nie do odrzucenia - tłumaczy Marco Bo, dziennikarz turyńskiego "Tuttosport".



