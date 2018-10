Krzysztof Piątek: Cristiano Ronaldo jest najlepszym piłkarzem wszech czasów

Napastnik Genoi ma kapitalny początek w nowym klubie. W sobotę o godzinie 20 Krzysztof Piątek postara się pokonać Wojciecha Szczęsnego na stadionie w Turynie. Klub naszego zawodnika zmierzy się z Juventusem w dziewiątej kolejce Serie A. - To będzie niezwykle trudny mecz, ponieważ spotkamy się z najlepszym zespołem we Włoszech – powiedział 23-latek.

- W tym momencie jestem skoncentrowany tylko na rywalizacji przeciwko Juventusowi. To będzie niezwykle trudny mecz, ponieważ zmierzymy się z najlepszym zespołem we Włoszech. Na pewno zrobimy jednak wszystko, co możliwe - powiedział Piątek, który w sobotę postara się pokonać Wojciecha Szczęsnego, a więc bramkarza reprezentacji Polski.

- Znam go dobrze, bo jesteśmy kolegami z kadry. Nie miałem okazji grać przeciwko Mattii Perinowi, a więc rezerwowemu bramkarzowi Juve. Mam nadzieję, że Szczęsny wystąpi. A Cristiano Ronaldo? Jest najlepszym zawodnikiem świata w tym momencie i moim zdaniem najlepszym w historii - stwierdził polski snajper.

Piątek jest łączony z wieloma największymi i najbogatszymi klubami w Europie. W tym sezonie Polak zagrał w dziewięciu spotkaniach o stawkę. W lidze włoskiej w siedmiu meczach strzelił dziewięć goli, w Pucharze Włoch w jednym cztery bramki oraz jedną w jednym występie o stawkę w kadrze przeciwko Portugalii.

- Jestem w teraz w Genui i skupiam się tylko na tym. Nadal przede mną w tym sezonie jest wiele spotkań i to na nich się skupiam. Kocham fanów Genoi - dodawał Piątek, który zasłynął już charakterystyczną cieszynką. Były napastnik Cracovii po zdobyciu bramki celebruje ją naśladując strzelanie.

– Zawsze jestem gotowy na takie zaprezentowanie radości. Mam nadzieję, że będę miał szansę i po prostu dobrze zagramy - dodał Piątek.

Juventus z kompletem 24 punktów jest liderem tabeli, a Genoa zajmuje 12. miejsce, ale ma jeden mecz zaległy do rozegrania.

