Krzysztof Piątek doprowadzi dzieci do łez?

W najbliższym spotkaniu ligowym z Genoa CFC na trybunie południowej stadionu Juventusu Turyn zasiądą dzieci grające w zespołach młodzieżowych i trenujące w akademii ”Starej Damy”. To efekt częściowego zamknięcia obiektu za rasistowskie hasła wygłaszane przez kibiców podczas meczu z SSC Napoli.

Krzysztof Piątek w obecnym sezonie jest nie do zatrzymania – w siedmiu meczach Serie A Polak strzelił aż dziewięć goli. W najbliższą sobotę były zawodnik Cracovii będzie mógł powiększyć swój dorobek w wyjazdowym spotkaniu z Juventusem. Przyjdzie mu jednak grać w dość niecodziennych warunkach – na trybunie Curva Sud, gdzie w dużej mierze zasiadają ultrasi ”Juve” tym razem pojawią się dzieci.

Podczas ligowego spotkania Juventusu z SSC Napoli kibice ze wspomnianej trybuny południowej wykrzykiwali rasistowskie hasła pod adresem senegalskiego obrońcy neapolitańczyków Kalidou Koulibaly’ego. Dlatego komisja ligi podjęła decyzję o zamknięciu trybuny dla kibiców oraz nałożyła karę w wysokości 10 tysięcy euro.

Klub poprosił, by zamiast świecącej pustakami trybuny mogli na niej usiąść zawodnicy zespołów młodzieżowych i dzieci trenujące w akademii. Prośba została zaakceptowana. By jeszcze bardziej podkreślić walkę z rasizmem Juventus we współpracy z UNESCO rozkręcił w centrum Turynu kampanię antyrasistowską.

Co ciekawe również w poprzednim sezonie Genoa grała z Juventusem przy zamkniętej trybunie. Wówczas na Allianz Stadium triumfowali gospodarze, którzy wygrali 1-0 po golu Douglasa Costy.

