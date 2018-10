Krzysztof Piątek na celowniku gigantów

Krzysztof Piątek rewelacyjny spisuje się w swoim debiutanckim sezonie w Serie A. Polski napastnik imponuje skutecznością, czym zwrócił na siebie uwagę wielkich europejskich klubów. Były gracz Cracovii znalazł się na celowniku Barcelony, Manchesteru City, Liverpoolu i Tottenhamu.

Piątek w Serie A ma już na koncie dziewięć goli i jest liderem klasyfikacji strzelców. Nic więc dziwnego, że zrobiło się o nim głośno i to nie tylko we Włoszech. 23-letni napastnik, który został powołany przez selekcjonera Orłów Jerzego Brzęczka na mecze Ligi Narodów z Portugalią i Włochami, znalazł się w orbicie zainteresowań takich klubów jak Barcelona, Manchester City, Liverpool i Tottenham.



Sam zawodnik ze spokojem podchodzi do medialnych spekulacji. "Słyszałem, że Barcelona jest mną zainteresowana, ale nie wierzę w to" - powiedział Diario Sport. "Miałem bardzo dobry poprzedni sezon i czułem, że muszą zrobić następny krok w swojej karierze. Jestem w Genui od dwóch miesięcy. Pomagam swojej drużynie najlepiej jak potrafię, ale kto wie, jaka będzie sytuacja w przyszłym roku" - dodał.



W swoim ostatnim sezonie w Cracovii strzelił w Ekstraklasie 21 goli. Genoa CFC zapłaciła za niego "Pasom" 3,5 miliona funtów. Obecnie wartość Piątka wynosi 30 milionów funtów.



Obecnie Piątek przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski. - Krzysiek na dzień dzisiejszy jest w znakomitej formie i życzymy mu, żeby jak najdłużej tę formę utrzymywał. Na pewno tak opcja, czyli gra obok Roberta Lewandowskiego, istnieje. To co się u niego rzuca w oczy od razu, to pazerność Krzyśka, chłodna głowa i skuteczność. Z pełnym szacunkiem dla Serie A i Genoi, ale reprezentacja jest wyżej stawiana niż każda drużyna klubowa. Mam nadzieję, że skuteczność jaką prezentuje w klubie, potwierdzi w meczach reprezentacyjnych, jeśli oczywiście wyjdzie na boisko - mówił Jerzy Brzęczek na konferencji prasowej.



Po przerwie na mecze kadry Piątka czeka poważny test w Serie A. W 9. kolejce jego klub zmierzy się na wyjeździe z Juventusem Turyn, którego bramki strzeże Wojciech Szczęsny. Mecz odbędzie się 20 października (początek o godz. 18.00).

