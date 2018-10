Krzysztof Piątek partnerem Harry’ego Kane’a?

Krzysztof Piątek ma swoje pięć minut, które stara się wykorzystać jak najlepiej. Jeśli utrzyma znakomitą formę, to po zakończeniu sezonu Genoa nie będzie w stanie go zatrzymać. Dziennikarze w całej Europie szaleją i łączą go z kolejnymi klubami. Tym razem brytyjski serwis TeamTalk napisał, że piłkarz jest obserwowany przez skautów Manchesteru City, Liverpoolu i Tottenhamu.

Najpoważniej zainteresowany pozyskaniem Polaka ma być Tottenham. Skauci londyńskiego klubu w poprzedni weekend pojechali na mecz Lazio – Genoa (4-1), by obserwować pomocnika gospodarzy Sergeja Milinkovicia-Savicia, ale jeszcze bardziej zachwycił ich Krzysztof Piątek, który strzelił kolejnego gola w sezonie. W efekcie wysłannicy ”Kogutów” udali się na następny mecz ligowy z Chievo, w którym Polak ponownie zdobył bramkę. Jakby tego było mało w niedzielę napastnik trafił dwukrotnie do siatki w wyjazdowym spotkaniu z Frosinone i ma na koncie już 8 goli.

Piątek znajduje się również w kręgu zainteresowań Manchesteru City i Liverpoolu, a wcześniej media łączyły go z Juventusem, Borussią Dortmund, a nawet Barceloną. Oczywiście wątpliwe, by Polski napastnik zmienił pracodawcę już w zimowym oknie transferowym, ale już transfer po zakończeniu sezonu, o ile oczywiście były snajper Cracovii zdoła utrzymać formę, jest jak najbardziej prawdopodobny. W klubie z Genui zdają sobie sprawę, że mogą na nim zarobić naprawdę duże pieniądze i na pewno nie puszczą go za czapkę gruszek.

Polak przeniósł się do Genoa FC z Cracovii w letnim oknie transferowym. Kosztował 4,5 miliona euro. Zdaniem mediów każdy zainteresowany klub musi liczyć się z wydatkiem rzędu 35 milionów.

