Krzysztof Piątek słyszał plotki o zainteresowaniu nim FC Barcelona

Krzysztof Piątek popisuje się rewelacyjną skutecznością w Genui, co sprawia, że jego poczynania obserwują najlepsze kluby Europy. Jeśli wierzyć plotkom, chodzi nawet o FC Barcelona. Polski napastnik przyznał, że słyszał o tych spekulacjach, ale nie burzą one jego koncentracji.

Piątek strzelił aż osiem goli w czterech pierwszych meczach we wszystkich rozgrywkach. Od bardzo dawna żaden polski piłkarz nie miał tak efektownego startu w zagranicznej lidze.

- Początek sezonu był dobry, ale o tym nie myślę. Patrzę do przodu i jestem skoncentrowany na kolejnym meczu z Lazio - stwierdził Piątek w rozmowie ze Sky Sport Italia. Genoa mierzy się z rzymską drużyną w niedzielę na wyjeździe.

Zagraniczne media określają byłego gracza Cracovii mianem "nowego Lewandowskiego", ale sam zainteresowany ma inne zdanie.

- Nie mogę być porównywany do Lewandowskiego. On gra w Bayernie, ja w Genui. Słyszałem plotki o Barcelonie, ale nie sądzę, by były prawdziwe - ocenił.

Piątek nie jest jedynym reprezentantem Polski w mieście. W zespole lokalnego rywala, Sampdorii, występują też Dawid Kownacki, Bartosz Bereszyński oraz Karol Linetty.

- Zasięgnąłem informacji u Kownackiego, Bereszyńskiego i Linettego, zanim tu przyjechałem. Wiedziałem, że to będzie fantastyczny ruch dla mnie - stwierdził.

Piątek szybko zapracował na uznanie w oczach włoskich kibiców, bo jego skuteczność była wielkim zaskoczeniem.

- Jeśli mam jakiś sekret, to jest on prosty i polega na ciągłym poprawianiu się i pracy na treningach. Rozmawialiśmy z trenerem Ballardinim i uzgodniliśmy, jak mam grać. Wiem dokładnie, co mam robić na boisku - zaznaczył.

