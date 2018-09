Kto go zatrzyma? Krzysztof Piątek z dwoma golami i wygraną

Frosinone Calcio przegrało z Genoą 1-2 (1-2) w niedzielnym meczu 7. kolejki Serie A. Swój wspaniały serial strzelecki kontynuuje Krzysztof Piątek, który już w pierwszej połowie dwukrotnie pokonał bramkarza beniaminka. Polski napastnik ma tym samym w swoim dorobku już osiem trafień w bieżących rozgrywkach i zdecydowanie przewodzi klasyfikacji najlepszych strzelców.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Piątek kusi największe kluby Europy. Wideo Eurosport

Sześć goli strzelonych w pięciu ligowych spotkaniach spowodowało, że na kolejne występy Krzysztofa Piątka czeka niemalże cała piłkarska Polska. Nie inaczej było i w niedzielę, gdy Genoa pojechała do Frosinone, jednej z dwóch najsłabszych drużyn pierwszych tygodni sezonu Serie A. Mecz na Stadio Benito Stirpe był zatem znakomitą okazją dla Polaka na poprawienie swojego znakomitego dorobku bramkowego.

Reklama

O pierwszych 30 minutach niedzielnego meczu wszyscy oglądający go chcieli szybko zapomnieć, gdyż w ich trakcie nie wydarzyło się nic ciekawego. W 33. minucie swoją wielką formę potwierdził za to Krzysztof Piątek, który świetnie odskoczył od spóźnionego w tej sytuacji Bartosza Salamona i po zgraniu piłki głową Christiana Kouame precyzyjnie uderzył prawą nogą z 16 metrów.

Trzy minuty później współpraca tych dwóch piłkarzy przyniosła gościom drugiego gola. Katastrofalny błąd w przyjęciu piłki popełnił niestety Salamon, co momentalnie wykorzystał Kouame. Iworyjczyk popędził w pole karne, gdzie zauważył i podał do lepiej ustawionego Piątka, który spokojnie umieścił piłkę w pustej bramce. Dla kupionego latem z Cracovii napastnika było to już ósme trafienie w obecnych rozgrywkach, a drugi w klasyfikacji strzelców Lorenzo Insigne traci w tym momencie do Polaka już trzy gole.

Jeszcze przed przerwą gospodarze zdołali jednak nawiązać kontakt z piłkarzami Genoi. Po faulu w polu karnym Argentyńczyka Nicolasa Spollego sędzia słusznie wskazał na 11. metr, a "jedenastkę" na gola zamienił Camillo Ciano. Była to jednocześnie pierwsza bramka zdobyta przez piłkarzy Frosinone w bieżącym sezonie.

Przez całą drugą połowę gracze beniaminka starali się o drugiego gola, lecz ich próby w ataku pozycyjnym były bardzo nieporadne. Najlepsze okazje do wyrównania miał niespodziewanie Salamon, który mógł się tym samym zrehabilitować za swoją postawę przy straconych golach. Polski obrońca w 77. minucie nie trafił jednak w bramkę w dogodnej sytuacji po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, a w doliczonym czasie gry uderzył minimalnie niecelnie głową, chociaż w tym przypadku pozycja do strzału była stosunkowo trudna.

Wcześniej bliski udokumentowania trafieniem swojego znakomitego występu był Kouame, lecz bardzo pechowo dla Iworyjczyka piłka po jego uderzeniu odbiła się najpierw od jednego słupka, następnie od drugiego, po czym wróciła do gry. Krzysztof Piątek w drugiej połowie był zdecydowanie mniej widoczny.

Genoa ostatecznie wygrała z Frosinone 2-1 i zrównała się punktami z zajmującym piątą pozycję rzymskim Lazio. Krzysztof Piątek i jego koledzy wciąż mają jednak jeden zaległy mecz do rozegrania.

Frosinone Calcio - Genoa CFC 1-2 (1-2)

Bramki: 0-1 Krzysztof Piątek (33), 0-2 Krzysztof Piątek (36), 1-2 Camillo Ciano (41 - karny)

Wojciech Malinowski

Wyniki, terminarz i tabela Serie A