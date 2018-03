Lazio - Benevento Calcio 6-2. Guilherme strzelił gola

Lazio pokonało Benevento Calcio 6-2 (1-1) w sobotnim meczu 30. kolejki Serie A. Jedną z bramek dla zespołu gości strzelił były piłkarz Legii Warszawa Guilherme. Brazylijczyk potwierdził tym samym, że lubi grać przeciwko rzymskim drużynom. 11 lutego trafił bowiem w starciu przeciwko AS Roma.

Albańskiego golkipera Thoma Strakoshę Guilherme pokonał w 51. minucie. Brazylijczyk wykorzystał wtedy zagranie Cristiano Lombardiego, który świetnie przedarł się prawym skrzydłem i wycofał piłkę spod linii końcowej. Biegnący za akcją Guilherme uderzył płasko bez przyjęcia prawą nogą i umieścił piłkę w bramce gospodarzy.



W tym momencie na Stadio Olimpico zapachniało sensacją, gdyż beniaminek objął prowadzenie 2-1.



Było to tym większym zaskoczeniem, gdyż goście już od 7. minuty grali w "10" po czerwonej kartce dla bramkarza Christiana Puggioniego, który interweniował ręką poza polem karnym.

Dopiero taki wynik otrzeźwił piłkarzy z Rzymu, który następnie potrzebowali zaledwie 15 minut, by zapewnić sobie zwycięstwo w sobotnim spotkaniu. Do bramki Benevento kolejno trafiali Felipe Caicedo, Stefan de Vrij i Ciro Immobile. Dla napastnika reprezentacji Włoch, który do bramki rywali trafił również w pierwszej połowie, było to już 25. i 26. gol strzelony w obecnych rozgrywkach Serie A.

W 83. minucie piątą bramkę dla rzymian zdobył pięknym strzałem zza linii pola karnego Lucas Leiva, a w doliczonym czasie gry wynik spotkania na 6-2 ustalił z rzutu karnego Hiszpan Luis Alberto.

Dzięki wygranej piłkarze Lazio utrzymali piąte miejsce w tabeli i jednopunktową stratę do czwartego Interu Mediolan. W rozgrywanym jednocześnie spotkaniu "Nerazzurri" pokonali 3-0 Hellas Verona.



Benevento pozostało na ostatniej, 20. pozycji z dorobkiem zaledwie dziesięciu punktów.

Lazio - Benevento Calcio 6-2 (1-1)

Bramki:



1-0 Ciro Immobile (19.)

1-1 Danilo Cataldi (23.)

1-2 Guilherme (51.)

2-2 Felipe Caicedo (60.)

3-2 Stefan de Vrij (66.)

4-2 Ciro Immobile (68.)

5-2 Lucas Leiva (83.)

6-2 Luis Alberto (karny, 90+1)

Wojciech Malinowski