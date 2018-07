Lippi: Włoska piłka potrzebuje gwiazdy pokroju Ronalda

- Ronaldo byłby idealny nie tylko dla Juventusu, ale także dla całej włoskiej piłki. Taki transfer poprawi renomę ligi. Sprawi, że Serie A będzie oglądać więcej kibiców – powiedział o ewentualnym hitowym transferze gwiazdora do "Starej Damy" Marcello Lippi.

Włosi nie grają na mundialu, a Hiszpanie odpadli w 1/8 finału, więc prasa w tych krajach żyje głównie przejściem Ronalda do Juventusu.



To byłby absolutny hit tego lata i być może najbardziej medialny transfer "Starej Damy" w historii. Mistrzowie Italii mają wyłożyć za 33-latka 100 mln euro i zapewnić mu zarobki w wysokości 30 mln euro rocznie.

Na temat Cristiana wypowiadają się ludzie związani z włoskiem futbolem. Głos zabrał również Lippi.



– Tacy piłkarze są potrzebni włoskiej piłce. Ewentualny transfer sprawi, że Serie A będzie oglądać więcej kibiców. To niesamowity zawodnik i wyjątkowy profesjonalista. Ma 33 lata i przed nim jeszcze trzy lub cztery sezony gry na najwyższym poziomie. On potrafi strzelić więcej goli niż rozegrać meczów, co roku notuje 50 trafień. To niebywałe. Cristiano daje show – przyznał obecny selekcjoner reprezentacji Chin, a były trener włoskiej ekipy.



