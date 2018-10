Lucas Paqueta przejdzie do AC Milan

Utalentowany pomocnik Lucas Paqueta przejdzie z brazylijskiego Flamengo do włoskiego AC Milan - poinformował w środę klub z Rio de Janeiro. Do transferu dojdzie wraz z końcem roku.

Flamengo nie podało ceny, jaką otrzyma od mediolańczyków za 21-letniego piłkarza, ale potwierdzono, że jest to suma bliska zapisanej w kontrakcie kwocie odstępnego. "To bardzo dobry interes dla Flamengo" - napisali Brazylijczycy w komunikacie. Lokalne media poinformowały, że Milan zapłacił 35 mln euro za nowego gracza.

Lucas Paqueta to ofensywny pomocnik, którego porównuje się w stylu gry do Kaki, słynnego przed laty innego brazylijskiego zawodnika AC Milan. We wrześniu Paqueta został pierwszy raz w karierze powołany na zgrupowanie reprezentacji Brazylii. W drużynie Flamengo zadebiutował w maju ubiegłego roku i od tego czasu wystąpił w 58 meczach.

21-latek zostanie w drużynie Flamengo do zakończenia bieżącego sezonu, który nastąpi w grudniu. Ekipa z Rio de Janeiro walczy o mistrzostwo brazylijskiej Serie A i na dziewięć meczów przed końcem rozgrywek zajmuje trzecie miejsce w tabeli.

