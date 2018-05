Luka Marchegiani: Douglas Costa przypomina Mohameda Salaha

Mohamed Salah w tym sezonie zadziwia kibiców i ekspertów na całym świecie. W dużej mierze dzięki jego dyspozycji Liverpool doszedł do finału Ligi Mistrzów, w którym wkrótce zmierzy się z Realem Madryt. Według byłego bramkarza Lazio Luki Marchegianiego, również w Juventusie występuje zawodnik, który swoją grą przypomina Salaha. To Douglas Costa.

Zdjęcie Douglas Costa /LaPresse

W sobotę Juventus pokonał w Turynie Bolognę 3-1, praktycznie pieczętując kolejny mistrzowski tytuł. Spotkanie do przerwy nie układało się po myśli piłkarzy "Starej Damy", którzy przegrywali od 30. minuty po golu z rzutu karnego Simone Verdiego. Sytuację odmieniło wejście w drugiej połowie Douglasa Costy.

Brazylijski skrzydłowy zaliczył dwie asysty przy trafieniach Samiego Khediry i Paulo Dybali, a Juventus ostatecznie wygrał 3-1.

Pod wrażeniem występu Douglasa Costy był Marchegiani.

- Zdałem sobie sprawę, jak ważnym transferem było sprowadzenie Costy do Turynu. Pokazał, że potrafi wejść na boisko i od razu odmienić losy spotkania. Pod tym względem przypomina Mohameda Salaha - oznajmił były bramkarz m.in. Lazio i reprezentacji Włoch.

Na razie Brazylijczyk jest tylko wypożyczony do Juventusu z Bayernu Monachium. Ciężko jednak przypuszczać, by "Stara Dama" nie skorzystała z prawa pierwokupu piłkarza. By doszło do transferu definitywnego, włoska strona musi zapłacić za Costę 40 milionów euro.