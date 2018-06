Łukasz Skorupski coraz bliżej transferu do Bologna FC

Serwis Sky Sport Italia poinformował, że doświadczony bramkarz Bologna FC Antonio Mirante w czwartek przejdzie badania medyczne przed transferem do AS Roma. Piłkarz przeniesie się do ”Wiecznego Miasta” w ramach rozliczenia za Łukasza Skorupskiego, za którego Bologna dopłaci 5 milionów euro.

27-letni Łukasz Skorupski niemal na każdym kroku dawał do zrozumienia, że latem spróbuje zmienić pracodawcę, by regularnie grać. W Romie nie miał na to szans, bo znakomity sezon zanotował jego główny konkurent Alisson, który obecnie jest uznawany za jedną z największych gwiazd zespołu. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce Polak ponownie będzie występował na boiskach Serie A.

Serwis Sky Sport Italia twierdzi, że Roma doszła do porozumienia Bologna FC w sprawie transferu Skorupskiego. Klub z północnych Włoch zapłaci za golkipera 5 milionów euro oraz odda swojego podstawowego bramkarza, doświadczonego Antonio Mirantę. O tym, że transakcja jest bardzo bliska finalizacji świadczy fakt, że 34-golkiper w czwartek rano przejdzie testy medyczne w słynnej klinice Villa Stuart. Mają one wyjaśnić, czy Miranta nie ma żadnych problemów z sercem.

W poprzednim sezonie Skorupski wystąpił w zaledwie dwóch meczach Romy. Jednak sezon wcześniej znakomicie spisywał się na wypożyczeniu w Empoli, co przekonało włodarzy klubu z Bolonii do pozyskania Polaka. Wychowanek Górnika Zabrze od razu dostanie miejsce w pierwszym składzie. Jego zmiennikiem będzie 34-letni Angelo da Costa lub 26-letni Antonio Santurro.

