Łukasz Teodorczyk wkrótce będzie miał nowego trenera

Jeśli wierzyć serwisowi Calciomercato lada moment dojdzie do zmiany na stanowisku szkoleniowca w Udinese Calcio. Julio Velazquez ma zostać zwolniony w ciągu najbliższych godzin i prawdopodobnie jeszcze w poniedziałek jego następcą zostanie obecnie bezrobotny Davide Nicola.

Wszystko wskazuje na to, że były szkoleniowiec Alcorcon Julio Velazquez bardzo szybko zakończy swoją przygodę z klubem z Udine. 37-letni trener nie poradził sobie w Serie A – prowadzony przez niego zespół w 12. kolejkach ligowych zdobył zaledwie 9 punktów i tylko dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu od Empoli nie znalazł się jeszcze w strefie spadkowej.

To właśnie porażka w ostatnim meczu z zespołem z Toskanii sprawiła, że zdaniem Calciomercato podjęto decyzję o zwolnieniu Hiszpana. Jeszcze w poniedziałek prezydent klubu Franco Soldati powinien podać nazwisko nowego trenera Łukasza Teodorczyka i spółki.

Najbardziej prawdopodobne jest zatrudnienie Davide Nicoli. Negocjacje z byłym szkoleniowcem Crotone już trwają. Problemem jest długość kontraktu – Udinese oferuje umowę do końca sezonu, podczas gdy Włoch chce, by znalazł się w niej zapis przedłużający współpracę o kolejny rok. Jednak zdaniem włoskich mediów obie strony powinny szybko dojść do porozumienia.

Zatrudnieniem Nicoli zainteresowana była również Genoa CFC, ale według ostatnich doniesień w klubie z Ligurii wolą postawić na Igora Tudora.

