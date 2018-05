Maldini: AC Milan, Donnarumma i kibice są "przegrani"

Żywa legenda AC Milan Paolo Maldini zabrał głos w sprawie Gianluigiego Donnarummy. Młody bramkarz jest skłócony z częścią kibiców "Rossonerich" i po zakończeniu sezonu prawdopodobnie zmieni pracodawcę. Maldini żałuje, że do tego doszło, bo klub może stracić wyjątkowy talent.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Koniec epoki, Gianluigi Buffon pożegnał się z Juventusem Turyn Eurosport

Zdaniem Maldiniego obecna sytuacja nie jest dobra dla nikogo. Jeśli Donnarumma ostatecznie opuści klub, to według niego wszyscy będą przegrani. Klub straci wielki talent, który odszedł przez konflikt z kibicami w wieku zaledwie 19 lat. Jednak wszystko wskazuje na to, że zwaśnionym stronom nie uda się dojść do porozumienia. Najlepszym potwierdzeniem jest reakcja części fanów po błędach popełnionych przez bramkarza w spotkaniach z Juventusem i Atalantą.

Reklama

- Komunikacja jest niezwykle ważna i bez wątpienia obie strony popełniły błędy. Nie wiem, jaki będzie koniec. Najsmutniejsze jest to, że Donnarumma jest niezwykle utalentowany, młody i perspektywiczny, ale już spalił za sobą mosty w oczach części kibiców. To nie jest dobre dla niego, klubu i samych fanów – powiedział Maldini.

- Teraz Donnarumma płaci cenę za ponad rok towarzyszących mu kontrowersji. Sądzę, że zbyt długo nic nie mówił. Próbował zachować spokój w trakcie protestów, zamiast odpowiedzieć i coś zrobić. W efekcie kibice pozwalali sobie na więcej. Wiem, jak duża presja panuje na San Siro – podkreślił.

Donnarumma jest coraz częściej łączony z Paris Saint-Germain. Ponoć francuski klub jest gotowy oddać Edinsona Cavaniego i dopłacić 20-30 milionów euro, by sprowadzić bramkarza na Parc des Princes.

po