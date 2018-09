Manchester United. Mauro Icardi na celowniku

Manchester United szuka kolejnych wzmocnień. Według mediów Jose Mourinho, menedżer "Czerwonych Diabłów", chciałby pozyskać napastnika Interu Mediolan. Mauro Icardi kosztowałby 110 mln euro.

Argentyńczyk w poprzednim sezonie zdobył aż 29 bramek i został, wspólnie z Ciro Immobile, królem strzelców rozgrywek. Nie wystarczyło to jednak do powołania do reprezentacji na mistrzostwa świata w Rosji.

25-latek wrócił do kadry w towarzyskim spotkaniu z Kolumbią, zakończonym bezbramkowym remisem.

Teraz Icardi znalazł się na celowniku MU. Angielski klub, żeby go kupić, musi jednak zapłacić klauzulę odstępnego wynoszącą 110 milionów euro.

"Czerwone Diabły" na pewno stać na na taki wydatek, ale pozostaje pytanie, czy sam zawodnik ma zamiar się przenieść na Wyspy.

Ostatnio pojawiły się informacje, że Argentyńczyk jest bliski przedłużenia kontraktu z Interem, który obecnie wygasa z końcem czerwca 2021 roku.

