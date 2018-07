Matuidi: Cristiano Ronaldo w Juve? Byłoby wspaniale

Coraz głośniej się robi wokół przenosin Cristiano Ronaldo do Juventusu. Na razie to „tylko” spelukacje, ale być może już w najbliższych dniach doczekamy się konkretów. Defensywny pomocnik „Starej Damy” Blaise Matuidi nie ukrywa, że wyczekuje przybycia Portugalczyka do Turynu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wielki rozwód w Madrycie. Cristiano Ronaldo odejdzie? Eurosport

100 milionów euro - tyle miałby kosztować Ronaldo, gdyby Juventus zdecydował się wykupić go z Realu Madryt. Portugalczyk już po ostatnim finale Ligi Mistrzów, w którym „Królewscy” pokonali Liverpool 3-1, dał do zrozumienia, że być może był to jego ostatni mecz w barwach klubu z Santiago Bernabeu.

Reklama

- Nie będę kłamał. Jego przyjście do naszej drużyny byłoby wspaniałym wydarzeniem. Grać w jednym klubie obok jednego z najlepszych piłkarzy w historii? To byłoby coś - powiedział Matuidi.

- Byłoby to dobre rozwiązanie dla wszystkich w Juve. Na razie jednak skupiam się na mundialu. Razem z reprezentacją Francji mamy tutaj ważną sprawę do załatwienia - dodał pomocnik na konferencji prasowej przed ćwierćfinałem mistrzostw świata, w którym „Trójkolorowi” zmierzą się w piątek z Urugwajem.

Wcześniej Ronaldo był łączony m.in. z przenosinami do Major League Soccer. Cały czas aktualny wydaje się być również temat powrotu Portugalczyka do Manchesteru United.