Maurizio Sarri zabierze z Napoli do Chelsea aż pięciu piłkarzy?

Przejście Maurizia Sarriego do Chelsea jest kwestią czasu, a angielscy dziennikarze zastanawiają się jakich piłkarzy trener może zabrać ze sobą do londyńskiego klubu. Wśród kilku wymienionych nazwisk jest jeden z ulubieńców 59-latka Piotr Zieliński.

Kilka dni temu Sarri został zwolniony z Napoli, gdzie spędził trzy lata. Pracę pod Wezuwiuszem zakończył zdobywając wicemistrzostwo Włoch. Jego miejsce zajął Carlo Ancelotti.

Sarri ma iść do Chelsea, z którą osiągnął już wstępne porozumienie, a podpisanie umowy z nowym klubem jest tylko kwestią czasu. Oficjalny komunikat może nadejść nawet w ciągu kilku najbliższych godzin.

Zdaniem dziennika "The Evening Standard" Włoch może przekonać nawet pięciu piłkarzy Napoli, aby przeszli do londyńskiego klubu. Są nimi: Kalidou Koulibaly, Elseid Hysaj, Jorginho, Raul Albiol i Piotr Zieliński. Sarri już od dawno jest wielkim zwolennikiem talentu polskiego piłkarza. To on ściągał go z Empoli, uwierzył i dał szansę. Teraz chce go mieć w Anglii. Dla Polaka byłoby spełnienie marzeń, bowiem od zawsze powtarzał, że chciałbym kiedyś wystąpić w Premier League.

"Zielu" ma ważny kontrakt w Napoli do czerwca 2021 roku.