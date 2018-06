Maurizio Sarri zrobi sobie przerwę? Do Chelsea Londyn nie pójdzie

Jak informuje serwis CalcioNapoli24 wszystko wskazuje na to, że Maurizio Sarri nie zostanie menedżerem Chelsea. Szkoleniowiec nadal ma ważną umowę z Napoli, a ”The Blues” nie zdecydowali się na wpłatę 8 milionów euro, by uwolnić go z kontraktu. Nie brakuje głosów, że Włoch zrobi sobie roczną przerwę.

Kilka dni temu prezydent SSC Napoli Aurelio De Laurentiis poinformował, że nowym szkoleniowcem zespołu zostanie Carlo Ancelotti. Teoretycznie więc nie powinien robić problemów z odejściem Sarriemu. Jednak fakt, że były już trener ”Partenopei” nie zdecydował się na przedłużenie umowy na nowych warunkach i długo zwodził De Laurentiisa spowodował, że najważniejszy człowiek w klubie z Neapolu prawdopodobnie postanowił się zemścić.

Efekt? Najpierw Chelsea nie zdecydowała się wpłacić 8 milionów euro wpisanych w klauzulę odstępnego, która obowiązywała do 31 maja. Z kolei teraz to Napoli może dyktować cenę i zażądać nawet 15 milionów, by zwolnić trenera z kontraktu. Umowa obowiązuje do czerwca 2019 roku i na jej podstawie Sarri otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie. Według CalcioNapoli25 szkoleniowiec zdaje sobie sprawę, że może zapomnieć o klubie ze Stamford Bridge. Obecnie ma związane ręce i musi czekać na rozwój wydarzeń. Nie może również negocjować bez zgody Napoli. Dlatego nie można wykluczyć, że przez rok będzie odpoczywał od futbolu.

Ratunkiem dla Sarriego może okazać się Tottenham. Wszystko zależy od tego, czy obecny menedżer Mauricio Pochettino przejmie Real Madryt. Argentyńczyk uchodzi za głównego faworyta do zastąpienia Zinedine’a Zidane’a. Jeśli tak się stanie, to wówczas Włoch może podjąć pracę w klubie z północnego Londynu.

