Mauro Icardi zagra w Lidze Mistrzów, ale niekoniecznie w Interze?

Włodarze Interu Mediolan byli pewni – jeśli zespół zdoła pokonać Lazio i tym samym zapewni sobie udział w Lidze Mistrzów, to będą pieniądze na budowę silniejszej drużyny i przede wszystkim zatrzymanie Mauro Icardiego. Tymczasem po dramatycznym zwycięstwie (3-2) w niedzielę Argentyńczyk nie chciał składać żadnych deklaracji.

Chelsea, Manchester United, Real Madryt, Tottenham, Paris Saint-Germain – w ciągu ostatnich miesięcy Icardi był łączony z każdym z wymienionych klubów. Jednak zawodnik podszedł do sprawy jak profesjonalista i powtarzał, że koncentruje się na jak najlepszych występach. Poszło mu całkiem nieźle – wraz z Ciro Immobile zakończył sezon, jako król strzelców Serie A (29 goli), a jego Inter dzięki wyjazdowej wygranej nad Lazio w końcu zapewnił sobie udział w Lidze Mistrzów.

- To był nasz cel. Mecz nie układał się dla nas dobrze, przegrywaliśmy 1-2, ale pokazaliśmy siłę i walkę do samego końca. Zwycięstwo dedykuję moim kolegom, bo wszyscy wierzyliśmy, że damy radę. To nasza nagroda za ciężką pracę, zasłużyliśmy na to – powiedział.

- Celem była Liga Mistrzów. Udało się, a teraz możemy iść dalej. Będziemy mieli większe możliwości na rynku transferowym, a przecież już w ubiegłym roku klub stawał na głowie, by ulepszyć skład – dodał.

Jednak włoscy dziennikarze zastanawiają się, czy Icardi zostanie w Mediolanie i rzeczywiście zagra w Lidze Mistrzów w barwach ”Nerazzurrich”.

- Porozmawiamy z przedstawicielami Interu i znajdziemy najlepsze rozwiązanie – zdradził.

Kontrakt Icardiego z Interem obowiązuje do czerwca 2021 roku. Po raz ostatni został przedłużony latem 2016 r. Jeśli napastnik ma zostać na San Siro, to niezbędna będzie kolejna podwyżka. Obecnie zarabia 4,5 miliona euro. Na mocy nowej umowy musiałby dostawać minimum 6 milionów.



