Mendes: Ronaldo rozwinął się w Juventusie i dostanie Złotą Piłkę

Dla wielu ekspertów i kibiców faworytem do zdobycia Złotej Piłki za 2018 rok jest Luka Modrić z Realu Madryt. Chorwat poprowadził swoją reprezentację do finału mistrzostw świata, gdzie jednak musiała uznać wyższość Francji. Jednak agent Cristiana Ronalda Jorge Mendes jest przekonany o triumfie swojego klienta. Korzystając z okazji Mendes wbił również szpilę we Florentino Pereza.

Latem tego roku Cristiano Ronaldo niespodziewanie opuścił Real Madryt i przeniósł się do Juventusu Turyn za 112 milionów euro. W jednym z ostatnich wywiadów Portugalczyk wyznał, że jednym z głównych powodów były złe relacje z prezydentem "Królewskich" Florentinem Perezem, który podchodził do CR7 przede wszystkim biznesowo. Zawodnik nie był szczęśliwy na Santiago Bernabeu, a jego agent Jorge Mendes zdołał sfinalizować transakcję.

- W Turynie Ronaldo radzi sobie naprawdę bardzo dobrze, jest najlepszym piłkarzem swojej generacji i zarazem najlepszym w historii futbolu. W Juventusie jeszcze się rozwinął, podobnie jak klub – powiedział Mendes podczas gali w Lizbonie.

- Zresztą najlepiej widać do na przykładzie, jak radził sobie Real Madryt przedtem, a jak radzi sobie teraz, bez Cristiana – podkreślił.

Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki po raz kolejny został nominowany do tej nagrody. Oprócz niego, o miano najlepszego piłkarza 2018 będą rywalizować Mohammed Salah z Liverpoolu i jego były kolega z Realu Luka Modrić. Większość ekspertów twierdzi, że Chorwat najbardziej zasłużył na prestiżowe wyróżnienie, choć nie może odnaleźć formy od czasu zakończenia mistrzostw świata. Dla Mendesa zwycięzca może być tylko jeden.

- Sądzę, że Ronaldo dostanie Złotą Piłkę za obecny rok. Nie mam wątpliwości – stwierdził.

W obecnym sezonie w barwach Juventusu Ronaldo rozegrał 13 spotkań, w których strzelił 7 goli i zanotował 6 asyst.

