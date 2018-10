Milan przedłużył kontrakt z Patrickiem Cutrone

Zgodnie z oczekiwaniami AC Milan podpisał nową umowę z 20-letnim napastnikiem Patrickiem Cutrone. Zawodnik związał się z klubem, którego jest wychowankiem do czerwca 2023 roku. Tymczasem z ekipą z San Siro prawdopodobnie już w styczniu pożegna się wypożyczony z Chelsea Tiemoue Bakayoko.

O przedłużeniu umowy z Cutrone mówiło się od dłuższego czasu. Snajper zadebiutował w pierwszym zespole w poprzednim sezonie i pozostawił po sobie bardzo dobre wrażenie. W obecnym także radzi sobie obiecująco, choć szkoleniowiec Gennaro Gattuso widzi w nim rezerwowego. Nie zmienia to faktu, że w zaledwie 99 minut spędzonych na murawie młody Włoch strzelił trzy gole.

Zdaniem serwisu Calciomercato nowa umowa będzie obowiązywała do czerwca 2023 roku. Nie ujawniono zarobków piłkarza, ale ma zarabiać nieco ponad milion euro za sezon. W kontrakcie nie znalazły się żadne klauzule odstępnego, co oznacza, że Milan może go sprzedać za dowolną kwotę.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja Tiemoue Bakayoko. Według dziennika ”Corriere dello Sport” w Mediolanie doszli do wniosku, że środkowy pomocnik nie jest im potrzebny i zapewne jeszcze w styczniu powróci do Chelsea, z której jest wypożyczony.

Gattuso woli stawiać w środku pola na innych zawodników. Francuz łącznie wystąpił w sześciu meczach, ale za każdym razem należał do najsłabszych na boisku.

Latem 2017 roku Chelsea zapłaciła za ówczesnego zawodnika AS Monaco 40 milionów euro.

