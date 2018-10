Morano: Icardi musiał odejść z Barcelony. Inaczej nie zostałby zawodowym piłkarzem

W 2008 roku Mauro Icardi jako nastolatek przeniósł się z trzecioligowego UD Vecindario do młodzieżowego zespołu FC Barcelona. Choć strzelał dużo goli, to nie miał szans, by przebić się do kadry pierwszego zespołu. Dlatego latem 2011 roku trafił do Sampdorii, a dwa lata później do Interu Mediolan. Jego ówczesny agent twierdzi, że Argentyńczyk nie miał wyjścia i musiał opuścić "Dumę Katalonii".

Kapitan Interu Mediolan powróci do Barcelony w środę wieczorem, gdy na Camp Nou dojdzie do spotkania 3. kolejki Ligi Mistrzów. Dziś Mauro Icardi ma 25 lat, a gdy opuszczał stolicę Katalonii był osiem lat młodszy. Od tamtego czasu niesamowicie się rozwinął i dziś jest uznawany za jednego z najlepszych środkowych napastników na świecie.

- Prawda jest taka, że klub nie chciał go sprzedawać. Jednak zespół grał formacją, w której nie było miejsca dla klasycznego napastnika. Grali systemem z fałszywą dziewiątką. Dlatego podjąłem decyzję, że najwyższy czas, by Mauro zmienił otoczenie – tłumaczy ówczesny agent zawodnika Abian Morano.

- Mauro zawsze był czołowym strzelcem w zespołach młodzieżowych. Jednak za czasów Josepa Guardiola było niemożliwe, by Barcelona grała ze środkowym napastnikiem. Przykłady? Zlatan Ibrahimović, Samuel Eto'o czy David Villa zaczęli częściej grać na skrzydle, by zrobić miejsce dla Lionela Messiego. Dlatego uznałem, że Icardi powinien odejść – tłumaczy.

- Sampdoria zapłaciła za niego 300 tysięcy euro. To sporo jak na 17-letniego zawodnika, bez minut w pierwszym zespole. Jednak gdyby został w Barcelonie, to na 100 procent nie zostałby zawodowym piłkarzem – podkreślił.

W obecnym sezonie wyceniany na 140-150 milionów euro Icardi rozegrał 9 spotkań, w których strzelił 6 goli i zanotował 2 asysty.

Przed środowym meczem na Camp Nou Barcelona plasuje się na pierwszym miejscu w Grupie B z dorobkiem 6 punktów, ale ”Nerazzurii” są gorsi tylko pod względem strzelonych goli i również odnieśli dwa zwycięstwa.

