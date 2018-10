Moratti: Piękny Interze, znowu zaskakujesz i fascynujesz

Były właściciel i prezes Interu Mediolan Massimo Moratti bardzo chwali urzędującego obecnie Stevena Zhanga. Wierzy, że klub jest w dobrych rękach i z trzymającym kierownicę 27-latkiem może zajść naprawdę daleko.

- Piękny Interze, znowu zaskakujesz i fascynujesz! Przejęcie sterów przez bardzo młodego Zhanga okazało się złapaniem drugiego oddechu w świecie włoskiej piłki. Coś jak pociągnięcie pędzlem wybitnego malarza – podkreślił Moratti, który w klubie z Mediolanu rządził w latach 1995-2013.

Włoski biznesmen podkreślił także, że Zhanga nie należy lekceważyć ze względu na wiek. Zhang jest najmłodszym prezesem w historii "Nerazzurrich".

- Brawo dla Stevena za zarządzanie jednym z najwspanialszych, najbardziej rozbudowanych i kochanych przez fanów klubów na świecie. Poważnym błędem byłoby niedocenianie go ze względu na wiek, czy brak doświadczenia. To inteligentny facet, który musiał być sprytny w innym środowisku, niż to, z którego się wywodzi – powiedział były sternik mediolańczyków.

Moratti widzi jednak przyszłość swojego ukochanego klubu w jasnych barwach.

- Jesteśmy w dobrych rękach. Myślę, że on pokocha Inter i będzie walczył, aby klub zwyciężał. Bez podnoszenia głosu, za to z wielką determinacją. Prezes czy właściciel nosi zawsze pasję i uczucia wszystkich fanów. To nie powinno być ciężarem, a wielkim przywilejem. Zawsze widziałem to w ten sposób - zakończył.

Internazionale w Serie A odniosło ostatnio pięć wygranych z rzędu. W tabeli "Nerrazzurri" są na trzecim miejscu, ze stratą dwóch punktów do Napoli i sześciu do Juventusu.

