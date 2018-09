Napoli - Fiorentina 1-0. Arkadiusz Milik z asystą

Napoli pokonało Fiorentinę 1-0 (0-0) w sobotnim meczu 4. kolejki Serie A. Zwycięskiego gola strzelił w 79. minucie Lorenzo Insigne, a asystę zanotował wprowadzony w drugiej połowie na boisko Arkadiusz Milik. Pełne 90 minut rozegrali za to Piotr Zieliński (Napoli) i Bartłomiej Drągowski (Fiorentina).

Sobotnie spotkanie było szczególnie ważne dla Bartłomieja Drągowskiego. Polski bramkarz utrzymał bowiem miejsce w wyjściowym składzie Fiorentiny, gdyż w przerwie reprezentacyjnej kontuzji mięśnia uda nie zdołał wyleczyć Alban Lafont. Drągowski miał zatem szansę pokazać, że wcale nie jest gorszy od kupionego latem i uważanego za wielki talent 19-letniego Francuza.

Były golkiper Jagiellonii zaprezentował się na Stadio San Paolo dobrze. Już w pierwszym kwadransie obronił strzały zza pola karnego Jose Callejona i Lorenzo Insigne, potem także sprawiał bardzo solidne wrażenie. W kilku sytuacjach dopisało mu również szczęście, gdy po groźnych uderzeniach piłkarzy z Neapolu piłka w bliskiej odległości mijała słupek jego bramki.

Tak było m.in. w 23. minucie, gdy po znakomitym zagraniu Piotra Zielińskiego z woleja niecelnie uderzył Jose Callejon. Polski rozgrywający gospodarzy również zasługuje na sporo ciepłych słów po sobotnim spotkaniu, gdyż to właśnie rozpoczynane przez niego akcje sprawiały największe zagrożenie w okolicach pola karnego Fiorentiny. Zieliński nie odpuszczał również w defensywie, co przypłacił żółtą kartką otrzymaną w 39. minucie za ostry faul w środku pola na Valentinie Eyssericu.

To jednak nie "Zielu", a Arkadiusz Milik wykonał najważniejsze podanie w całym meczu. Wprowadzony do gry w 57. minucie napastnik na jedenaście minut przed końcem spotkania idealnie zagrał do wbiegającego w pole karne Insigne, a ten strzałem prawą nogą z bliskiej odległości uderzył obok bezradnego w tej sytuacji Drągowskiego.

W 90. minucie znakomitą szansę na podwyższenie wyniku miał Zieliński. Po wbiegnięciu w pole karne przegrał on pojedynek z Drągowskim, który w porę wybiegł z bramki, skrócił kąt i odbił piłkę na rzut rożny, Napoli ostatecznie wygrało 1-0, co dla gości z Florencji było pierwszą porażką w bieżącym sezonie. Gospodarze odnieśli z kolei trzecie zwycięstwo w czwartym rozegranym spotkaniu.

SSC Napoli - ACF Fiorentina 1-0 (0-0)

Bramka - Lorenzo Insigne (79.).

Wojciech Malinowski