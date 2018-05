Napoli. Najwyższy czas na decyzję Maurizia Sarriego

W niedzielę SSC Napoli zakończyło sezon zwyciężając z FC Crotone 2-1 i ustanawiając klubowy rekord w zdobytych punktach. Neapolitańczycy uzbierali aż 91 ”oczek”, ale to nie wystarczyło do zdetronizowania Juventusu. Teraz przyszła pora na rozwiązanie kilku palących kwestii. Prezes klubu Aurelio de Laurentiis chce czym prędzej wiedzieć, czy Maurizio Sarri zostanie na stanowisku trenera.

Sarri jest trenerem Napoli od trzech lat. Jego umowa obowiązuje do czerwca 2020 roku, ale inny klub może wykupić jego kontrakt prawdopodobnie do 30 maja. De Laurentiis chciałby go zatrzymać no nowych warunkach, ale nie chce płacić szkoleniowcowi więcej niż 3,5 miliona euro. Tymczasem Sarri domaga się zdecydowanie wyższej podwyżki. Trener nie ukrywa, że być może opuści Stadio San Paolo i rozwiąże umowę za porozumieniem stron, a de Laurentiis domaga się jasnej deklaracji i chce usłyszeć: zostaję lub odchodzę.

- On zawsze odsyła mnie do swojego agenta, który nigdy nie daje odpowiedzi. Już czas! Nie ma czegoś takiego, jak kolejny ostateczny termin – grzmi Włoch.

- Próbowaliśmy rozwiązać ten problem w każdy możliwy sposób. Teraz muszę myśleć odpowiedzialnie o Napoli, które grało w europejskich pucharach przez dziewięć lat z rzędu – dodał.

- Musimy iść do przodu, bez żadnych ”może” i ”albo”. Musimy iść do przodu bez strachu – podkreślił.

Sarri prawdopodobnie chce poczekać z decyzją, by zobaczyć, ilu piłkarzy z obecnej kadry opuści zespół latem. Nieoficjalnie mówi się, że z drużyną może pożegnać się aż sześciu podstawowych zawodników.



