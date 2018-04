Napoli - Udinese. Arkadiusz Milik w wyjściowym składzie

Włosi są pewni - Arkadiusz Milik rozpocznie mecz SSC Napoli z Udinese Calcio od pierwszej minuty. Dla polskiego napastnika będzie to pierwszy mecz w wyjściowym składzie od 217 dni, gdyż po raz ostatni zagrał od początku 13 września 2017 roku w meczu Ligi Mistrzów z Szachtarem Donieck.

Milik ma "wskoczyć" do składu w miejsce Driesa Mertensa, który nie trafił do bramki w żadnym z pięciu ostatnich meczów ligowych. Według włoskich źródeł napastnik jest przemęczony i potrzebuje odpoczynku. To może zapewnić mu wracający po kontuzji Milik.



Dla polskiego snajpera będzie to pierwszy występ w wyjściowym składzie po kontuzji kolana. Ostatni raz zagrał od początku 13 września 2017 roku w meczu Ligi Mistrzów z Szachtarem Donieck (1-2). Po urazie zagrał już w sześciu spotkaniach, wchodząc z ławki rezerwowych, strzelając jednego gola i notując jedną asystę.

Powrót Milika do wyjściowego składu jest świetną informacją dla polskich kibiców, którzy liczą, że Milik wróci do pełni formy na czerwcowe mistrzostwa świata w Rosji. Regularna gra może mu tylko w tym pomóc.

Początek meczu Napoli - Udinese w środę o godzinie 20.45.

