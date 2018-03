Napoli zapłaci Benfice 30 milionów euro za Alexa Grimaldo

Portugalski dziennik "A Bola" informuje, że lewy obrońca Benfiki Alejandro Grimaldo doszedł do porozumienia z Napoli i podpisał wstępny kontrakt. Jeśli zawodnik do końca sezonu nie dozna poważnej kontuzji, to w czerwcu oficjalnie zostanie piłkarzem aktualnego lidera ligi włoskiej.

Zdjęcie Alex Grimaldo /Imago

Na teraz podstawowym lewym obrońcą neapolitańczyków jest inny Portugalczyk Mario Rui. Wszystko z powodu kontuzji Faouziego Ghoulama. Nie wiadomo, kiedy Algierczyk będzie zdolny do gry. Ponadto nie można wykluczyć, że piłkarz zostanie sprzedany. Zainteresowane są nim kluby m.in. z angielskiej Premier League.

Napoli postanowiło się zabezpieczyć na taką ewentualność. Zdaniem dziennika "A Bola" latem do zespołu powinien dołączyć Grimaldo.



Piłkarz podpisał już wstępną umowę. Kluby także doszły do porozumienia – choć klauzula odstępnego wpisana w kontrakt zawodnika wynosi aż 60 milionów euro, to - jak wynika z nieoficjalnych informacji - obie strony zgodziły się na 30 milionów. Według niepotwierdzonych wiadomości 22-letni piłkarz ma podpisać czteroletnią umowę.

Grimaldo do wychowanek barcelońskiej La Masii. Do klubu ze stolicy Katalonii trafił w 2008 roku. W styczniu 2016 roku został wykupiony z Barcelony B przez Benfikę za 2,1 mln euro. Wszystko wskazuje na to, że klub z Lizbony zrobi kolejny świetny interes. Tylko w ostatnim letnim oknie transferowym Benfica zarobiła na sprzedanych piłkarzach aż 131 milionów euro.

