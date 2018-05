Napoli. Zieliński zastąpi Hamszika w trzech ostatnich meczach?

Tego należało się spodziewać. Po dotkliwej porażce w ostatnim meczu ligowym z Fiorentiną (0-3) szkoleniowiec SSC Napoli Maurizio Sarri dokona zmian w pierwszym składzie na spotkanie z Torino. Zdaniem ”La Gazzetta dello Sport” od pierwszej minuty zagra Piotr Zieliński, a na występ od początku może również liczyć Arkadiusz Milik.

Porażka z Fiorentiną może się okazać kluczowa w kontekście walki o mistrzostwo Włoch. Neapolitańczycy tracą już cztery punkty do prowadzącego Juventusu. Zespół Sarriego nie może się potknąć po raz kolejny, choć szanse na wywalczenie tytułu są już tylko matematyczne. Jednak ”Starą Damę” czeka jeszcze wyjazdowy mecz z Romą i dlatego w Neapolu nadal mają podstawy, by marzyć o końcowym triumfie.

W spotkaniu z Fiorentiną do najgorszych na boisku należał Marek Hamszik. Obecny sezon nie jest zbyt udany dla 30-letniego Słowaka, a mecz z ”Violą” po raz kolejny potwierdził, że kapitan Napoli powinien odpocząć. Według ”La Gazzetta dello Sport” w meczu z Torino Hamszik usiądzie na ławce, a zastąpi go Piotr Zieliński. Jeśli Polak spisze się dobrze, to prawdopodobnie wybiegnie w pierwszym składzie również w spotkaniach ze SPAL i Crotone.

Włoskie dzienniki zwracają uwagę, że Zieliński jest bardziej kreatywny i daje drużynie więcej od Hamszika. Liczby także przemawiają za Polakiem – Hamszik wystąpił w 46 meczach, w których strzelił 6 goli i zanotował 3 asysty, a Zieliński spędził na murawie prawie 1000 minut mniej i zdobył jedną bramkę więcej. Ostatniego gola Hamsik strzelił 26 lutego w spotkaniu z Cagliari.

Ponadto w pierwszym składzie na Torino powinien wybiec Arkadiusz Milik. Były snajper m.in. Ajaksu ma zastąpić Driesa Mertensa, który nie zdobył bramki od ośmiu kolejek.

