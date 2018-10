Niebezpieczne związki z mafią. Iaquinta skazany na dwa lata więzienia

Vincenzo Iaquinta, były zawodnik Juventusu i włoski mistrz świata z 2006 roku spędzi dwa lata w więzieniu za nielegalne posiadanie broni. Jego ojciec został skazany na 19 lat za związki z 'ndranghetą, uważaną za najbardziej bezwzględną mafią kalabryjską.

Wideo Moment startu i katastrofy śmigłowca właściciela Leicester City Vichaia Srivaddhanaprabha. Wideo

Kara mogła być wyższa, bo Iaquincie juniorowi groziło 6 lat za kratkami, ale w największym procesie przeciwko ‘ndranghecie - w którym na ławie oskarżonych siedziało ok. 150 osób - nie było dostatecznych dowodów na jego współpracę z mafią. Znalazła się za to broń: rewolwer Smith&Wesson kaliber 357 magnum oraz pistolet Kalt-tec 7,65 Browning.

Reklama

Związki ze strukturami mafijnymi udowodniono Giuseppe Iaquincie, ojcu byłego piłkarza Juve i Udinese. Stąd taki wysoki wymiar kary.

Po ogłoszeniu wyroku mistrz świata z Berlina z 2006 roku nie mógł pogodzić się z takim werdyktem. "W rodzinie nie wiemy nawet co to jest ‘ndrangheta. Zostałem skazany tylko dlatego, że pochodzę z Kalabrii. To wstyd" - bronił się Iaquinta.

W reprezentacji Włoch zagrał 40 razy w latach 2005-2010. Strzelił 6 goli.



Zdjęcie Vincenzo Iaquinta jeszcze w barwach Juventusu / AFP