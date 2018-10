Nowy trener Genoi też chce, by Piątek miał partnera w ataku

Szkoleniowiec Genoi Ivan Jurić potwierdził, że w sobotnim spotkaniu z Juventusem Turyn postawi na dwóch napastników. Prawdopodobnie tak, jak w większości poprzednich meczów partnerem Krzysztofa Piątka w ataku będzie Christian Kouame.

Po ostatniej porażce w Serie A z posadą szkoleniowca Genoa CFC pożegnał się Davide Ballardini. Prezes klubu Enrico Preziosi stwierdził, że Włoch to jeden z ”najgorszych trenerów w historii futbolu”. Jego następcą został Ivan Jurić, który już dwa razy zasiadał na ławce trenerskiej klubu ze stolicy Ligurii. Nie wiadomo jeszcze, jaka będzie taktyka na sobotnie spotkanie z Juventusem w Turynie, ale pewne jest jedno – Chorwat postawi na dwóch napastników.

- Formacja nie ma znaczenia, ważniejsze jest to, jak będziemy czytać grę. Mamy jednak napastników na wysokim poziomie, więc błędem byłoby zostawienie ich na ławce. Zagramy dwoma napastnikami – powiedział.

- Biorąc pod uwagę piłkarzy których posiadamy stawiam, że będziemy chcieli grać szybko i odważnie – podkreślił.

To dobra wiadomość dla lidera klasyfikacji strzelców Serie A Krzysztofa Piątka, który będzie próbował powiększyć swój dorobek w sobotnim meczu. Do tej pory w siedmiu spotkaniach strzelił aż 9 goli. Włoskie media przewidują, że jego partnerem w ataku powinien być Christian Kouame, z którym Polak dobrze się rozumie. Niewykluczone jednak, że szansę dostanie utalentowany 21-latek Andrea Favilli.



Najlepszy strzelec włoskiej ekstraklasy piłkarskiej przetestuje Wojciecha Szczęsnego, bramkarza lidera tabeli Juventusu, w dziewiątej kolejce. Spotkanie w Turynie zaplanowano na sobotę na godzinę 18.

