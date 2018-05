Padnie transferowy rekord za obrońcę?

Kwoty płacone za piłkarzy przyprawiają o zawrót głowy, a niewykluczone, że latem doczekamy się kolejnego rekordu. Tym razem chodzi o obrońcę Kalidou Koulibaly’ego z SSC Napoli. Jak poinformowało radio Kiss Kiss SSC Napoli klub nie sprzeda piłkarza za mniej niż 100 milionów euro.

26-letni Senegalczyk posiadający również francuski paszport jest obecnie uznawany za jednego z najlepszych środkowych defensorów. Według doniesień brytyjskich mediów chrapkę na jego zatrudnienie mają m.in. Chelsea, Manchester City i Manchester United. Jednak każdy z zainteresowanych klubów musi przygotować się na ogromny wydatek.

Jak informuje radio Kiss Kiss Napoli ”Partenopei” nie zgodzą się na odejście piłkarza za mniej niż 100 milionów euro. Jeśli rzeczywiście znalazłby się klub gotowy zapłacić taką kwotę, to byłby to absolutny rekord transferowy. Do tej pory najdroższym obrońcą w historii był Virgil van Dijk. W styczniu Liverpool zapłacił za holenderskiego defensora Southampton aż 78,8 miliona euro.

Dyrektor sportowy Napoli Cristiano Giuntoli doskonale zdaje sobie sprawę, że przy obecnych prawach rynku może podbijać cenę za Koulibaly’ego. Gdyby doszło do transferu na wspomnianych warunkach, to właściciel klubu Aurelio De Laurentiis zapewne skakałby ze szczęścia. Koulibaly trafił do Napoli z KRC Genk w 2014 roku za 7,7 mln euro.

W obecnym sezonie Senegalczyk rozegrał 44 mecze, w których strzelił 5 goli.

