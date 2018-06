Palermo - Frosinione w walce o Serie A

W niedzielę wieczorem Palermo poznało rywala w finałowym meczu barażowym o awans do Serie A. W dwumeczu zaplanowanym na 13 i 16 czerwca zespół Radosława Murawskiego, Przemysława Szymińskiego i Pawła Dawidowicza zagra z Frosinone – trzecią drużyną sezonu zasadniczego Serie B.

Zdjęcie Frosinione wyeliminowała Cittadellę /LaPresse

W półfinale Frosinone rywalizowało z Cittadellą. Oba mecze zakończyły się remisami 1-1, ale dzięki lepszemu miejscu w tabeli w sezonie zasadniczym to „Canarini” zapewnili sobie udział w finale. Tam ich rywalem będzie Palermo, które pokonało w dwumeczu Venezię 2-1.

- Musimy podejść do tego spotkania z takim samym nastawieniem, co z Cittadellą. Znów będziemy grali z noże na gardle. Naszym rywalem będzie ekipa, która nie zmieniła się aż tak bardzo w porównaniu z wcześniejszym sezonem spędzonym w Serie A. Baraże to taki mały turniej, w którym najważniejsza jest determinacja – podkreślił Mauro Vigorito, bramkarz Frosinone.

W sezonie zasadniczym Palermo pokonało Frosinone u siebie 1-0, a na wyjeździe zremisowało 0-0.

Awans do Serie A wywalczy triumfator finału. Wcześniej do najwyższej klasy rozgrywkowej awansowały Empoli i Parma.