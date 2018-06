Piotr Zieliński w weekend z nową umową

Piotr Zieliński jest teraz w Rosji z reprezentacją Polski, ale w weekend jego menedżer ma się stawić na wyspie Capri i dopiąć szczegóły kontraktu swojego piłkarza z Napoli. Zdaniem włoskich mediów "Zielu" zostanie na południu Włoch do 2023 roku.

- To małżeństwo wytrwa jeszcze kilka lat – napisał znany serwis internetowy o drużynie wicemistrza Włoch calcionapoli24.it, zamieszczając tekst o Piotrze Zielińskim i jego nowym kontrakcie.

Zdaniem mediów Polak już zgodził się zostać w klubie do 2023 roku, a na podpisanie umowy wyśle menedżera. Sam bowiem przygotowuje się z kadrą do mundialu. We wtorek Polacy zagrają w Moskwie z Senegalem, a w sobotę na Capri powinna wyjaśnić się najbliższa przyszłość kreatywnego pomocnika. Na piękną wyspę znajdującą się tuż obok Neapolu ma przypłynąć szef klubu Aurelio De Laurentis i dojść do porozumienia z menedżerem piłkarza.

Media twierdzą, że Zielińskiego bardzo chwali nowy trener Carlo Ancelotti, który miał przekonać właściciela, żeby Polak został w klubie na dłużej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w weekend "Zielu" zwiąże się z Napoli do 2023 roku. Ancelottiemu na tym bardzo zależy, bowiem już zaczyna budować zespół na nowy sezon i chce mieć również pewność, że klub nie pozbędzie się ważnych piłkarzy.