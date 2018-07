Prezydent Empoli Fabrizio Corsi: Skorupski jest utalentowany, ale arogancki

Łukasz Skorupski latem opuścił AS Roma na rzecz Bologna FC. Polski golkiper ponownie będzie występował w podstawowym składzie swojego klubu, tak jak w latach 2015-2017 gdy reprezentował barwy Empoli. Co ciekawe prezydent ”Azzurich” Fabrizio Corsi ma nie do końca miłe wspomnienia związane z 27-letnim bramkarzem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Canarinhos w szampańskich nastrojach na treningu. Wideo Eurosport

W ostatnim sezonie Skorupski pełnił rolę rezerwowego w AS Roma. Polak nie miał szans, by wygryźć z podstawowego bramkarza Alissona. W efekcie w całym sezonie wystąpił w zaledwie dwóch meczach. Jeszcze przed zakończeniem rozgrywek golkiper powtarzał, że poważnie myśli o zmianie pracodawcy, bo chce regularnie grać. Jego życzenie spełniło się – pod koniec czerwca Bologna FC zapłaciła za niego 9 milionów euro i oddał doświadczonego Antonio Mirante.

Reklama

Zanim powrócił do Romy Skorupski zanotował dwa udane sezony w barwach Empoli. Przebywając na wypożyczeniu wyrobił sobie markę jednego z najlepszych bramkarzy w Serie A. Jego były pracodawca Fabrizio Corsi podkreśla, że Polak był bardzo utalentowany, ale jednocześnie arogancki i nigdy nie przyznawał się do błędu.

- Mam pozytywne oraz negatywne wspomnienia dotyczące Skorupskiego – powiedział Corsi dziennikowi ”Corriere della Sera”.

- Pod względem fizycznym i technicznym to wspaniały golkiper, godny gry w Interze, Romie albo Napoli. Jednak jest również bardzo arogancki – podkreślił.

- Wina nigdy nie leży po jego stronie, winny zawsze jest kolega z zespołu. Nawet kiedy zwróciłeś mu uwagę, że zrobił coś źle, to nigdy się nie przyznawał – dodał.

Mimo wszystko w nowym klubie wierzą, że Skorupski swoimi interwencjami walnie przyczyni się do poprawy wyników zespołu. W ostatnim sezonie Bologna zajęła 15. miejsce w Serie A. Polak podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2023 roku.

po