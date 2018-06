Radamel Falcao: AC Milan imponował mi od dziecka

Napastnik reprezentacji Kolumbii po zremisowanym w piątek 0:0 spotkaniu z Egiptem odniósł się do medialnych spekulacji łączących go z ekipą z San Siro. – AC Milan to jeden z najlepszych klubów na świecie, od najmłodszych lat mi imponował. Na razie jednak najważniejszy jest dla mnie mundial – stwierdził Radamel Falcao.

Zdjęcie Radamel Falcao /Getty Images

Kolumbia, jeden z grupowych przeciwników Polaków na mistrzostwach świata w Rosji, zremisowała w piątek bezbramkowo w meczu towarzyskim z Egiptem. Najlepszy napastnik naszych przyszłych rywali został zapytany przez dziennikarzy o plotki łączące go z transferem do Milanu.

Reklama

- To wielki honor dla mnie, że AC Milan myśli o sprowadzeniu mnie – powiedział Falcao.

- To jeden z największych klubów na świecie, od dziecka byłem pod wrażeniem jego gry, ale należy pamiętać, że ciągle jestem zawodnikiem Monaco i czuję się tam dobrze – dodał 32 latek.

Kolumbijczyk przyznał, że na wszelkie ruchy transferowe przyjdzie czas dopiero po zakończeniu mistrzostw świata w Rosji.

- Trzeba będzie przeanalizować perspektywy tego projektu (AC Milan – przyp.), co będzie miał do zaoferowania, jakie ambicje. Ale teraz jestem całkowicie skoncentrowany na mundialu, tylko to się dla mnie liczy. Dopiero po nim przeanalizujemy nasze opcje – zakończył Falcao.

W pierwszym meczu mistrzostw Kolumbia zmierzy się 19 czerwca z Japonią, pięć dni później zagra z naszą reprezentacją, a 28 czerwca jej rywalem będzie Senegal.

Boro