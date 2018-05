Roberto Fabbricini potwierdza. Roberto Mancini selekcjonerem Włochów

Nie ma niespodzianki w sprawie kolejnego selekcjonera reprezentacji Włoch. Lada moment kadrę ”Squadra Azzurra” przejmie Roberto Mancini. Jego wybór potwierdził prezes Włoskiego Związku Piłki Nożnej (FIGC) Roberto Fabbricini.

W poniedziałek Mancini przyleciał do Włoch, by odbyć ostatnie rozmowy z przedstawicielami FIGC. Wszystko wskazuje na to, że zakończyły się pomyślnie. Wcześniej szkoleniowiec rozwiązał swój kontrakt z Zenitem St. Petersburg i nic nie stało na przeszkodzie, by podjął negocjacje z Włoskim Związkiem Piłki Nożnej.

- W federacji ciężko pracują. Do uzgodnienia zostały jeszcze detale, ale mogę powiedzieć, że Mancini zostanie selekcjonerem reprezentacji Włoch – wyznał prezes FIGC Roberto Fabbricini.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni. On od początku powtarzał, że bardzo chce zostać selekcjonerem, co będzie ukoronowaniem jego trenerskiej kariery – podkreślił.

Kontrakt Manciniego z Zenitem miał obowiązywać jeszcze przez dwa lata. Włoch zrezygnował z ogromnych pieniędzy, by przejąć kadrę. Zdaniem włoskich mediów w roli selekcjonera będzie inkasował 3-3,5 miliona euro rocznie.

Mancini stoi przed trudnym zadaniem. Musi przebudować reprezentację i sprawić, że wróci na zwycięskie tory. Poprzedni selekcjoner Giampiero Ventura odszedł po przegranych barażach do mistrzostw świata w Rosji. Od Italii lepsza okazała się Szwecja.

