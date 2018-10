Ronaldo: Nie mam obsesji, ale zasłużyłem na Złotą Piłkę

Cristiano Ronaldo w dalszym ciągu ma jak największe mniemanie o sobie. W wywiadzie dla "France Football" gwiazdor Juventusu i reprezentacji Portugalii stwierdził, że po raz szósty powinien dostać Złotą Piłkę, mimo że w tym roku wyrósł mu groźny konkurent przede wszystkim w osobie Luki Modricia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cristiano Ronaldo: Przypomniałem sobie moją historię na Old Trafford. Wideo Eurosport

Od 10 lat Złotą Piłkę nieprzerwanie przekazują sobie z rąk do rąk Cristiano Ronaldo i Lionel Messi. W tym roku pojawiło się jednak kilka nazwisk, które po dekadzie mogą przełamać ten duopol. Portugalczyk z Argentyńczykiem mają za rywali świeżo upieczonych mistrzów świata Antoine Griezmanna i Kyliana Mbappe czy wspomnianego Modricia, który z mundialu z Rosji wrócił z nagrodą dla najlepszego piłkarza.

Reklama

Dodatkowo we wrześniu Chorwat zwyciężył w plebiscycie FIFA The Best, co jeszcze poprawiło jego notowania u bukmacherów w kontekście zdobycia Złotej Piłki. To wszystko nie robi jednak większego wrażenia na Ronaldo.

- Wielokrotnie powtarzałem, że szósta Złota Piłka nie jest moją obsesją - zastrzegł Cristiano Ronaldo, co nie oznacza, że z niej zrezygnował. - Wiem już, że jestem jednym z najlepszych piłkarzy w historii. Oczywiście, że chcę zdobyć szóstą Złotą Piłkę. Skłamałbym, gdyby było inaczej. Pracuję na to, dlatego uważam, że na nią zasłużyłem - podkreślił.

Serie A: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy