Rzymski zaciąg trafi do Tottenhamu?

Jak podają angielskie media latem Tottenham Hotspur może czekać rewolucja kadrowa. Kilku piłkarzy miałoby opuścić drużynę Mauricio Pochettino, a do Londynu mógłby trafić, rewelacyjnie spisujący się w tym sezonie, duet Lazio Rzym, Sergej Milinković-Savić i Ciro Immobile.

Klub rozgrywający spotkania w obecnym sezonie na Wembley jest przygotowany na wydanie ponad 100 mln funtów podczas letniego okienka. W notesach działaczy „Spurs” i właściciela Daniela Levy’ego czołowe miejsca zajmuje dwóch piłkarzy: Sergej Milinković-Savić oraz Ciro Immobile. Rewelacyjny duet walnie przyczyni się do wysokiego miejsca w lidze dla Lazio, dającego najprawdopodobniej udział w Lidze Mistrzów.

Często na trybunach Stadio Olimpico pojawiali się obserwatorzy Tottenhamu. Jak podaje „Mirror”, najpierw „Spurs” muszą jednak sprzedać kilku niepotrzebnych graczy. W tym gronie wymienia się: Danny’ego Rose’a, Victora Wanyamę oraz Moussę Sissoko.

Serbskiego pomocnika Lazio będzie trudno pozyskać, bo ten znajduje się też na celowniku Manchesteru United. Jego wielkim zwolennikiem jest Jose Mourinho. Sytuacja w przypadku Immobile też jest interesująca, bo do tej pory napastnik nie radził sobie poza ojczyzną. Jego przygody w Borussii Dortmund oraz Sevilli nie należały do najbardziej udanych. 28-letni snajper do znakomitej dyspozycji strzeleckiej wrócił w Italii. Teraz w 45 występach we wszystkich rozgrywkach już 41 razy pokonywał bramkarzy rywali. Do tego dorzucił 11 asyst.

Ciekawe jak potoczy się sytuacja gwiazd „Spurs”, bo zainteresowanie choćby Harrym Kane’em wykazują czołowe kluby Starego Kontynentu.

Zdjęcie Immobile Milinkovic-Savic Lazio Sampdoria / Getty Images