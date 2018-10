Sampdoria pokonała SPAL, gol Linettego

Po trzech meczach bez zwycięstwa piłkarze Sampdorii zdołali się przełamać i pokonali na własnym stadionie SPAL 2-1 (1-1). Pierwszą bramkę dla gospodarzy efektownym strzałem zdobył Karol Linetty, dla którego było to chyba najlepsze spotkanie w obecnym sezonie. W meczu zagrali również Bartosz Bereszyński, Thiago Cionek i Dawid Kownacki.

Remis z Fiorentiną, porażka z Interem Mediolan i remis z Cagliari – w ostatnich meczach piłkarze Sampdorii nie rozpieszczali kibiców. Nie brakowało głosów, że posada szkoleniowca Marco Giampaolo jest zagrożona. Jednak w poniedziałek jego podopieczni w końcu odnieśli niezwykle cenne zwycięstwo nad SPAL i awansowali na ósme miejsce w tabeli.

Od początku w zespole gospodarzy zagrali Bartosz Bereszyński i Karol Linetty. W ekipie gości w podstawowej jedenastce wybiegł Thiago Cionek. I to właśnie ostatni z wymienionych jako pierwszy miał powody do zadowolenia – była 21. minuta, gdy Manuel Lazzari oddał strzał z dystansu, bramkarz odbił piłkę, ale nie miał nic do powiedzenia przy dobitce Alberta Paloschiego.

Sampdoria błyskawicznie wyrównała. Gregoire Defrel dośrodkował na głowę Fabia Quagliarelli, który dograł do nadbiegającego Linettego, a ten popisał się mocnym uderzeniem z pierwszej piłki. To jego pierwszy gol w obecnym sezonie.

W drugiej połowie zwycięstwo gospodarzom zapewnił Defrel. W 60. minucie Francuz nie zmarnował okazji i wykorzystał podanie Quagliarelli uderzając z jedenastu metrów w środek bramki.

W 76. minucie w miejsce Quagliarelli wszedł Dawid Kownacki. Miał on jednak mało czasu, by się wykazać, a jego zespół w tej części spotkania głównie ograniczał się do defensywy.

Jak zagrali Polacy? Linetty oprócz bramki harował w środku boiska, Bereszyński zanotował dobry występ na prawej stronie obrony, a Thiago Cionek nie zatrzymał Quagliarelli, który najpierw oddał strzał, a potem wyłożył piłkę Defrelowi.

Sampdoria Genua - SPAL 2-1 (1-1)

Bramki: 0-1 Paloschi (21.) 1-1 Linetty (25.) 2-1 Defrel (60.).

