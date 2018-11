Seria A. Ancelotti jako jeden z niewielu zwraca uwagę na chamów na trybunach

Carlo Ancelotti, trener Napoli, uważa, że publiczność na włoskich stadionach poziomem kultury odstaje od kibiców w innych krajach. Włoch po dziewięciu latach wojaży wrócił w tym sezonie do pracy w Serie A i jest zniesmaczony zachowaniem stadionowej publiki.

59-letni szkoleniowiec pracował wcześniej w Anglii, Hiszpanii oraz Francji i przekonuje, że nie spotkał się nigdzie z takim poziomem chamstwa i wulgaryzmów jak we Włoszech.

- Jesteśmy tutaj za innymi pod względem poziomu kultury - powiedział podczas promocyjnego spotkania we Florencji. - Myślimy, że mecz piłkarski to jakaś bitwa, podczas gdy jest to wydarzenie, w którym nie ma miejsca na chamstwo - dodał.

- Rzadko zdarza się, aby ktoś cię obrażał w Anglii, a we Francji nie ma aż tylu emocji, co w Hiszpanii i Włoszech… W Hiszpanii jest zaciekła rywalizacja pomiędzy Barceloną i Realem Madryt, ale nie ma takiego chamstwa, jakie jest na włoskim stadionach - zauważył Ancelotti.

Temat zachowania się publiczności na trybunach był w ostatnich dniach we Włoszech często poruszany po spotkaniu Juventusu z Manchesterem United w Turynie w Lidze Mistrzów.

Trener gości Jose Mourinho prowokacyjnie przystawiał po meczu rękę do ucha, zachęcając miejscowych kibiców, by wygłosili, co mają do wykrzyczenia w sytuacji, gdy ich drużyna w samej końcówce dała się sensacyjnie pokonać. Portugalczyk tłumaczył później, że zareagował tak tylko dlatego, że był przez cały mecz obrzucany obelgami.

Ancelotti ma bardzo prosty pomysł na rozwiązanie problemu chamstwa i nienawiści sączących się z trybun. - Mogą przerwać mecz z powodu deszczu, to mogą też przerywać mecze z powodu wyzwisk - stwierdził doświadczony włoski trener.

