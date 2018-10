Serie A. AC Milan stracił 126 milionów euro

Jeden sezon, w którym AC Milan był finansowany przez chińskiego inwestora Yonghonga Li, zakończył się katastrofą. Nie dość, że mimo ogromnych wydatków klub zajął dopiero szóste miejsce w Serie A i nie zdołał awansować do Ligi Mistrzów, to na dodatek poinformowano, że do 30 czerwca stracił aż 126 milionów euro.

Niewykluczone, że Silvio Berlusconi oddając AC Milan w ręce Yonghonga Li popełnił jeden z największych błędów w historii tego klubu. Na transfery przeznaczono ponad 200 milionów euro, a klub wzmocnili tacy piłkarze, jak Leonardo Bonucci, Andre Silva czy Franck Kessie.



Mimo ogromnych wydatków zespół prowadzony przez Vincenzo Montellę i Gennaro Gattuso rozczarował. Co więcej Li nie był w stanie terminowo spłacić pożyczki zaciągniętej od funduszu inwestycyjnego Elliott Management i zgodnie z umową przestał być właścicielem "Rossonerich".

Choć chiński inwestor pożegnał się już z San Siro, to niesmak pozostał. Jak właśnie poinformowali obecni właściciele klub stracił aż 126 milionów euro w okresie 1 lipca 2017 – 30 czerwca 2018. To aż 53 miliony więcej, niż sezon wcześniej. Nawet przychody, które wzrosły z 212 do 255 milionów euro, nie zdołały pokryć gigantycznych strat.

Na szczęście dla klubu Yonghong Li jest już przeszłością, a nowi właściciele zdecydowanie rozważniej wydają pieniądze. Przede wszystkim jednak zamierzają przywrócić klubowi dawną świetność i starają się sprawić, by w przeszłości nie popełniano podobnych błędów.

Według ostatnich doniesień Elliott ma zarządzać Milanem przynajmniej przez dwa lata. Jeśli jednak znajdzie się inwestor gotowy przejąć klub, to dojdzie do rozmów.

