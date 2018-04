Serie A. Allegri nie zostanie we Włoszech

Massimiliano Allegri wyłożył kawę na ławę. Trener Juventusu ogłosił, że po tym jak wygaśnie jego kontrakt w Turynie, nie obejmie już żadnego włoskiego klubu. Brytyjskie media naprzemiennie umieszczają go w Arsenalu i Chelsea.

Zdjęcie Massimiliano Allegri /Getty Images

Jakiś czas temu "The Sun" informował, że Massimiliano Allegri chce wyjechać na Wyspy Brytyjskie, w związku z tym zaczął pilnie uczyć się języka angielskiego. W wywiadzie dla "The Telegraph" rozchwytywany włoski szkoleniowiec potwierdził, że nie wiąże swojej przyszłości z włoską piłką.

- Z pewnością wyjadę za granicę. Z Włochami już koniec - powiedział Massimiliano Allegri pytany o to, jaki klub obejmie po Juventusie.

50-letni trener prowadzi Juve od 2014 roku. W latach 2015-2017 doprowadził "Starą Damę" do mistrzostwa i Pucharu Włoch, w 2015 i 2017 do finału Ligi Mistrzów. W następstwie sukcesów w ostatnim sezonie Juventus przedłużył z nim kontrakt do 2020 roku.

W Turynie Massimiliano Allegri zastąpił Antonio Contego, który prowadzi teraz Chelsea. Spekuluje się, że włoscy szkoleniowcy mogą się minąć i tym razem, bowiem Allegri jest jednym z faworytów do objęcia schedy po Conte. Ten drugi ma zostać zwolniony po zakończeniu tego sezonu. Nazwisko Allegriego regularnie pada też w kontekście następcy Arsene'a Wengera w Arsenalu.