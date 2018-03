Serie A. Allegri ostrzega: Napoli łatwo nie zrezygnuje

Szkoleniowiec Juventusu Massimiliano Allegri ostrzegł, że eksperci i kibice Serie A zbyt wcześnie przekreślili szanse Napoli w walce o zdobycie mistrzostwa Włoch. Turyńczycy w środę rozegrają zaległy mecz 26. kolejki Serie A przeciwko Atalancie, a ewentualna wygrana zapewni im 4-punktową przewagę w tabeli nad zespołem Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika.

Zdjęcie Massimiliano Allegri /LaPresse

Walczący o siódme scudetto z rzędu Juventus w niedzielę, po raz pierwszy od września, wskoczył na pierwsze miejsce w tabeli Serie A. Stało się tak za sprawą zwycięstwa "Starej Damy" 2-0 w meczu przeciwko Udinese i jednoczesnemu remisowi 0-0 Napoli w wyjazdowym spotkaniu z Interem Mediolan.

Turyńczycy mają obecnie jeden punkt przewagi nad rywalami, mają jednak również jedno spotkanie więcej do rozegrania. To skłoniło część włoskich ekspertów do stwierdzenia, że doświadczony krajowych i zagranicznych bojach zespół Juventusu prowadzenia nie odda już do końca rozgrywek.

- Jesteśmy na pierwszym miejscu dopiero od kilku dni. Musimy skupić się na tym, by utrzymać prezentowaną w ostatnim czasie formę i nie wypuścić z rąk szansy na mistrzostwo - powiedział szkoleniowiec "Starej Damy" Massimiliano Allegri.

- Napoli wciąż jest w grze i wciąż może zabrać nam tytuł. Czeka nas jeszcze bezpośredni mecz przeciwko nim, a mamy również w kalendarzu inne trudne spotkania. Oni na pewno się nie poddadzą. Cały czas mogą zakończyć sezon z dorobkiem 100 punktów, co powinno wystarczyć do zdobycia mistrzostwa. Zdecydowanie nie można ich jeszcze skreślać - dodał Allegri.

W środę o godz. 18:00 jego zespół podejmie Atalantę w zaległym meczu 26. kolejki Serie A. Pierwotnie zaplanowane na 28 lutego spotkanie zostało wtedy przełożone z uwagi na intensywne opady śniegu.

Wojciech Malinowski

