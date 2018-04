Serie A. Allegri zdenerwowany po meczu z Interem

Juventus wygrał szczęśliwie z Interem 3-2 w arcyważnym spotkaniu na drodze do siódmego z rzędu mistrzostwa Włoch. Obrońcy tytułu dwa decydującego gole strzelili pod koniec meczu, choć przez znaczną jego część grali w przewadze zawodnika. Po ostatnim gwizdku trener Juve Massimiliano Allegri złościł się na pytania o taktykę aż musiał go uciszać trener rywali Luciano Spalletti.

Rzadko dochodzi do sytuacji, by jeden trener uciszał drugiego, który zagłusza wzburzoną wypowiedzią wywiad. Ale do takiej sytuacji doszło po spotkaniu Juventusu z Interem. Massimiliano Allegri odpowiadał na pytania reportera telewizji Sky Sports i w pewnym momencie rozgniewał się do tego stopnia, że Luciano Spalletti nie słyszał pytania w wywiadzie dla innej stacji. Donośny głos Allegriego wybijał się zza kamery, więc Spalletti w dialekcie toskańskim zwrócił uwagę koledze po fachu, by ten spuścił nieco z tonu.

- Ej, Allegri! Ścisz głos, bo tylko ciebie słychać - krzyknął szkoleniowiec Interu. A na co złościł się trener Juventusu? Nie spodobało mu się pytanie o taktykę. Dziennikarz dociekał, czy grając w przewadze zespół Allegriego nie powinien mieć większej dominacji i za bardzo nie polegał na indywidualnościach.

- Oglądasz koszykówkę? Akcja trwa 24 sekundy i kiedy zostają trzy, to komu oddajesz piłkę? Najlepszemu zawodnikowi. Myślisz, że w piłce nożnej składającej się z interwencji, biegania i dokładnego podawania, systemy wygrywają? Więc płaćmy za taktykę i mówmy, że Lionel Messi jest bezwartościowy. To samo dotyczy Cristiano Ronaldo albo Higuaina - irytował się.

- Nie patrzycie na piłkarzy i umiejętności, ale tylko na systemy. Właśnie to niszczy włoski futbol! Dobra defensywa ma znaczenie, ale trzeba doceniać mistrzów i ich umiejętności. A wy nie, tylko gadacie o taktyce i nie oglądacie, jak grają mistrzowie - stwierdził.

Szczęśliwa wygrana sprawiła, że lider ma cztery punkty przewagi nad drugim Napoli, które w niedzielę gra z Fiorentiną na wyjeździe.



