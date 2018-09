Serie A. Antonio Conte blisko Romy? Ma poważnych konkurentów

Antonio Conte latem rozstał się z Chelsea, ale jego powrót na ławkę trenerską wydaje się tylko kwestią czasu. Niewykluczone, że nastąpi on jeszcze w tym miesiącu, ponieważ po słabym starcie sezonu cierpliwość do Eusebio Di Francesco tracą szefowie AS Roma.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A wraca do łask. Włochy tak silne jak w latach 90? Wideo Eurosport

Klub z Wiecznego Miasta z pięciu meczów Serie A, wygrał tylko jeden i znajduje się w dolnych rejonach tabeli. W Rzymie liczono na znacznie więcej, dlatego według informacji włoskiej prasy James Pallotta bardzo poważnie zastanawia się nad zatrudnieniem nowego szkoleniowca.

Reklama

W gronie kandydatów znajdują się Paulo Sousa oraz Laurent Blanc, ale pojawia się też Antonio Conte, który we Włoszech cieszy się dobrą opinią. 49-letni szkoleniowiec przez ostatnie dwa lata pracował w Londynie, zdobywając z „The Blues” mistrzostwo Anglii (sezon 2016/2017) oraz rok później Puchar Anglii.

Były selekcjoner reprezentacji Włoch na Półwyspie Apenińskim pracował w pięciu klubach, ale nie dane było mu prowadzić drużyny z Rzymu. Przed rozpoczęciem współpracy z drużyną narodową Conte trzy razy z rzędu świętował sukces w Serie A z Juventusem.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sarri zastąpi Contego w Chelsea. Wideo Eurosport

Najbliższe ligowe spotkanie AS Roma rozegra w środę ze znajdującym się w strefie spadkowej Frosinone.