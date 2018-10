Serie A. Bomba CR7 rozniosła Empoli. 2-1 dla Juventusu

Cristiano Ronaldo rozkręca się z meczu na mecz. W dziesiątej kolejce Serie A dwiema bramkami zapewnił Juventusowi wyjazdową wygraną nad Empoli 2-1. Wojciech Szczęsny znów spędził 90 minut w bramce "Starej Damy", tym razem jednak trochę niespodziewanie.

Jeszcze w piątek "La Gazzetta dello Sport" przewidywała, że Massimiliano Allegri zadba o dobrą atmosferę w kadrze i następnego dnia między słupkami zespołu postawi na rezerwowego zazwyczaj Mattię Perina, dając Szczęsnemu odpocząć po wyzwaniach europejskich i pokonaniu Manchesteru United w Lidze Mistrzów. Ostatecznie postawił na "Szczenę" i bez wątpienia się z tej decyzji wybroni. Polak grał przyzwoicie, pewnie na linii, choć perfekcyjnego uderzenia Francesco Caputo z 28. minuty obronić nie mógł. Tak jak i nie obroniłby Perrin czy zapewne żaden inny bramkarz świata.

Mimo to inna decyzja Allegriego była kluczowa. Ta o wystawieniu w składzie gości z Turynu pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki. Ronaldo w przeddzień kolejnego El Clasico po raz pierwszy od dziewięciu lat nie myślał o tym, jak przedrzeć się przez obronę Barcelony, ale na Stadio Carlo Castellani, boisku przeciętnego, osiemnastego w tabeli Empoli, zaimponował koncentracją i decyzyjnością godną Camp Nou.

Jeszcze przy pierwszym golu CR7 aż tak nie zaimponował. Dziesięć minut po zmianie stron wykorzystał rzut karny po faulu na Paulo Dybali. To uderzenie numer dwa, natomiast to z 70. minuty trafi do sportowych dzienników i będzie zapewne po wielokroć udostępniane w mediach społecznościowych. Cristiano dostał wówczas piłkę od Blaise'a Matuidiego, kierunkowo ja przyjął i wypuścił bombę, którą "zerwał pajęczynę" w bramce gospodarzy. I pozbawił ich nadziei na uzyskanie korzystnego wyniku.

Zdjęcie Ismael Bennacer et Cristiano Ronaldo lors d'Empoli-Juventus / Serie A / Getty Images